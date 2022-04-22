Трансформація Путіна. Чому президент Росії заборонив штурмувати "Азовсталь"

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Розмова Путіна із Шойгу — знакова. Можливо, вперше за довгий час я спостерігав наочне підтвердження того, що Путін трансформується. І йдеться тут не про його фізичний стан, виглядав він погано, без ілюзій, але, дай Боже, щоб здох у муках. Ідеться про його відмову штурмувати "Азовсталь". І нехай це не відповідало дійсності, сама собою така публічна заява дуже контрастує з тим Путіним, якого ми звикли бачити.

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По-перше, попередній Путін — страшний символіст. Йому постійно потрібні символічні прив'язки до його дій. Навіть наступ 24 лютого він, виступаючи на стадіоні, пояснював притягнутим за вуха днем ​​народження Федора Ушакова. Попереду маємо дві дати, до яких Путіну точно хотілося отримати Маріуполь. Перша — Великдень, з релігійного погляду захоплення міста до неділі трактувалося б як знак Всевишнього. Друга — це 9 травня. Раніше святкувати цей день без 100% перемоги він не міг собі дозволити.

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Сьогодні Путін-символіст остаточно відступив перед Путіним "хай уже буде, як є".

По-друге, попередній Путін — це жорстокий пацан, який мочитиме в сортирах. Замочити "нацистів" з особливою жорстокістю остаточним штурмом "Азовсталі" — це було б дуже в його стилі. Путін, який відмовляється від остаточного штурму і щось там бурмоче про збереження життів солдат — це точно інший Путін.

З короткої розмови з Шойгу дуже складно зробити картинку нового Путіна. Але я зроблю низку припущень.

Новий Путін — це Путін в довгу. Відмова від штурму "Азовсталі" означає, що він більше не хоче поспішати. Він упевнений, що щось станеться саме і тому хай станеться, коли станеться. Щобільше, він точно зібрався грати в довгу. І це точно результат пережитої ним поразки перших тижнів війни.

Новий Путін — це обережний Путін. Ні, йому не стало жаль його солдатів. І ніколи не стане. Але йому стало шкода програвати навіть статистикою. Цей Путін став боятися фрази "любой ценой". Тому що є ціна, яка дорівнює ганьбі. Це означає, що він знає про втрати російської армії у війні, і знає, що продовження війни завдасть ще більших втрат.

Цей новий Путін для нас не кращий і не гірший за попереднього. Він залишається кривавою потворою та м'ясником 21 століття. Однак цю трансформацію важливо фіксувати, оскільки вона означає, зокрема, серйозне коригування військових планів щодо України.

Джерело.