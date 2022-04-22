Трансформація Путіна. Чому президент Росії заборонив штурмувати "Азовсталь"
"Цей новий Путін для нас не кращий і не гірший за попереднього. Він залишається кривавою потворою і м'ясником 21 століття. Однак цю трансформацію важливо фіксувати, оскільки вона означає, зокрема, серйозне коригування військових планів щодо України". Думка.
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Розмова Путіна із Шойгу — знакова. Можливо, вперше за довгий час я спостерігав наочне підтвердження того, що Путін трансформується. І йдеться тут не про його фізичний стан, виглядав він погано, без ілюзій, але, дай Боже, щоб здох у муках. Ідеться про його відмову штурмувати "Азовсталь". І нехай це не відповідало дійсності, сама собою така публічна заява дуже контрастує з тим Путіним, якого ми звикли бачити.
По-перше, попередній Путін — страшний символіст. Йому постійно потрібні символічні прив'язки до його дій. Навіть наступ 24 лютого він, виступаючи на стадіоні, пояснював притягнутим за вуха днем народження Федора Ушакова. Попереду маємо дві дати, до яких Путіну точно хотілося отримати Маріуполь. Перша — Великдень, з релігійного погляду захоплення міста до неділі трактувалося б як знак Всевишнього. Друга — це 9 травня. Раніше святкувати цей день без 100% перемоги він не міг собі дозволити.Важливо
Сьогодні Путін-символіст остаточно відступив перед Путіним "хай уже буде, як є".
По-друге, попередній Путін — це жорстокий пацан, який мочитиме в сортирах. Замочити "нацистів" з особливою жорстокістю остаточним штурмом "Азовсталі" — це було б дуже в його стилі. Путін, який відмовляється від остаточного штурму і щось там бурмоче про збереження життів солдат — це точно інший Путін.
З короткої розмови з Шойгу дуже складно зробити картинку нового Путіна. Але я зроблю низку припущень.
Новий Путін — це Путін в довгу. Відмова від штурму "Азовсталі" означає, що він більше не хоче поспішати. Він упевнений, що щось станеться саме і тому хай станеться, коли станеться. Щобільше, він точно зібрався грати в довгу. І це точно результат пережитої ним поразки перших тижнів війни.
Новий Путін — це обережний Путін. Ні, йому не стало жаль його солдатів. І ніколи не стане. Але йому стало шкода програвати навіть статистикою. Цей Путін став боятися фрази "любой ценой". Тому що є ціна, яка дорівнює ганьбі. Це означає, що він знає про втрати російської армії у війні, і знає, що продовження війни завдасть ще більших втрат.
Цей новий Путін для нас не кращий і не гірший за попереднього. Він залишається кривавою потворою та м'ясником 21 століття. Однак цю трансформацію важливо фіксувати, оскільки вона означає, зокрема, серйозне коригування військових планів щодо України.