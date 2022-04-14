Чому ми не вивели війска з Маріуполя, коли була така можливість

"Якби ця вся орда зберегла сили і ресурси при захоплені Маріуполя, то зараз би вона пішла на Запоріжжя, Дніпро або Одесу. Всі ці ракети, авіація, танки зараз би атакували вже інше місто. І там би повторилась така ж картина як в Маріуполі". Думка.

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Чому не вивели війська з Маріуполя, коли була така можливість? Адже так ми могли уникнути великої кількості жертв. Скажу свої думки на цей рахунок.

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Маріуполь — це важливе стратегічне місто. Стратегічність зумовлюється не тільки потужним промисловим потенціалом міста. Також це найбільший логістичний центр Східного регіону. Отримавши це місто, противник мав би змогу перекидати війска з Криму, як це він зараз робить в Бердянську.

Головна проблема Маріуполя — те, що ворог кинув шалені ресурси для його захоплення і їм вдалось оточити місто. Але це також значить, що всі ресурси, які ворог зараз витрачає на Маріуполь, не зможуть бути використані проти інших міст.

Всі ті, хто кажуть, що місто треба було залишити, аби уникнути людських жертв, не розуміють одного. Невже хтось думає, що південно-східне угрупування противника на цьому би не зупинилось? Ні звичайно.

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Якби ця вся орда зберегла сили і ресурси при захоплені Маріуполя, то зараз би вона пішла на Запоріжжя, Дніпро або Одесу. Всі ці ракети, авіація, танки зараз би атакували вже інше місто. І там би повторилась така ж картина, як в Маріуполі.

І якби було прийнято рішення залишити Маріуполь, як зробили в Херсоні, то в такому випадку треба було евакуйовувати вже Одесу чи Запоріжжя. Чому ніхто про це не каже?

Зрозумійте правильно. На початку війни, в нас не було достатньо озброєння і такого розміру армії, щоб дозволило успішно оборонятись на всіх напрямках. Десь би точно виникли проблеми. І все те, що відбувається зараз в Маріуполі, зараз могло б відбуватись навколо цих великих міст.

Також давайте не забувати, що у ворога є не тільки великі бронетанкові війська, а й потужні війсково-повітряні сили. А проти повітря у нас було дуже мало зброї. Нагадаю, що в перші дні війни ми навіть не змогли захистити Гостомель і завадити десяткам російських гелікоптерів висадити там десант. І це йдеться про стратегічний напрямок, на який велику ставку робили в Москві, щоб швидко захопити Киів. То як би ми тоді захищали південно-східні міста?

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А залишивши війська в Маріуполі, наше командування виграло час. На підготовку армії. І що більш важливо, на отримання західної військової допомоги. Думаю, всі бачать як довго запрягають наші союзники і скільки часу минуло, щоб ми змогли їх переконати надати нам більше зброї.

Знову ж таки. Я не знаю планів командування, але точно знаю, що вони володіють більшим об’ємом інформації. І на підставі оцінки власних можливостей, а також наявних ресурсів у супротивника вони будуватимуть плани. І розумію, що навіть якщо вони щось планують, то не будуть це озвучувати публічно. Оскільки ворог зможе підготуватись, щоб дати відсіч.

[ + – ] Все те, що відбувається зараз в Маріуполі, зараз могло б відбуватись навколо інших великих міст Фото: Getty Images

Я розумію, що дуже важко дивитись на трагедії, але давайте не будемо піддаватись емоціям. Ми воюємо з сильним і підступним противником. Що б вони не говорили про свої цілі, але ми повинні розуміти, що головна ціль одна — захопити всю або як мінімум більшу частину території нашої країни! І за можливості вони захоплять все, ще ми їм дозволимо. І найголовніше, що на захоплених територіях вони в майбутньому зможуть мобілізовувати війська для подальшого захоплення всієї України, як вони це роблять в Донецьку і Луганську зараз.

Джерело.