Почему мы не вывели войска из Мариуполя, когда была такая возможность

"Если бы эта вся орда сохранила силы и ресурсы при захвате Мариуполя, то сейчас она пошла бы на Запорожье, Днепр или Одессу. Все эти ракеты, авиация, танки сейчас атаковали бы уже другой город. И там бы повторилась такая же картина". Мнение.

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Почему не вывели войска из Мариуполя, когда была такая возможность? Ведь так мы могли избежать большого количества жертв. Скажу свое мнение на этот счет.

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Мариуполь – это важный стратегический город. Стратегичность его предопределяется не только мощным промышленным потенциалом. Также это самый большой логистический центр Восточного региона. Заполучив Мариуполь, противник мог бы перебрасывать войска из Крыма, как это он сейчас делает в Бердянске.

Главная проблема Мариуполя — то, что враг бросил огромные ресурсы для его захвата, и им удалось окружить город. Но это также значит, что все ресурсы, которые сейчас враг расходует на Мариуполь, не смогут быть использованы против других городов.

Все те, кто говорят, что город нужно было оставить, чтобы избежать человеческих жертв, не понимают одного. Неужели кто-то думает, что юго-восточная группировка противника на этом остановилась бы? Нет, конечно.

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Если бы эта вся орда сохранила силы и ресурсы при захвате Мариуполя, то сейчас она пошла бы на Запорожье, Днепр или Одессу. Все эти ракеты, авиация, танки сейчас атаковали бы уже другой город. И там бы повторилась та же картина, как в Мариуполе.

И если бы было принято решение оставить Мариуполь, как сделали в Херсоне, то в таком случае нужно было эвакуировать Одессу или Запорожье. Почему никто об этом не говорит?

Поймите правильно. В начале войны у нас не было достаточно вооружения и такого размера армии, который бы позволил успешно обороняться по всем направлениям. Где-то бы точно возникли проблемы. И все то, что происходит в Мариуполе, сейчас могло бы происходить вокруг этих больших городов.

Также давайте не забывать, что у врага есть не только большие бронетанковые войска, но и мощные военно-воздушные силы. А против воздуха у нас было очень мало оружия. Напомню, что в первые дни войны мы даже не смогли защитить Гостомель и помешать десяткам российских вертолетов высадить там десант. И речь идет о стратегическом направлении, на которое большую ставку делали в Москве, чтобы быстро захватить Киев. Как бы мы тогда защищали города юго-востока?

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А оставив войска в Мариуполе, наше командование выиграло время. На подготовку армии. И что более важно — на получение западной военной помощи. Думаю, все видят, как долго запрягают наши союзники и сколько времени прошло, пока мы смогли их убедить предоставить нам больше оружия.

Опять же. Я не знаю планов командования, но точно знаю, что они обладают большим объемом информации. И на основании оценки своих возможностей, а также имеющихся ресурсов у противника они будут строить планы. И понимаю, что даже если они что-нибудь планируют, то не будут это озвучивать публично. Поскольку враг сможет подготовиться, чтобы дать отпор.

[ + – ] Все то, что происходит в Мариуполе, сейчас могло бы происходить вокруг других больших городов. Фото: Getty Images

Я понимаю, что очень тяжело смотреть на трагедии, но давайте не будем поддаваться эмоциям. Мы сражаемся с сильным и коварным противником. Что бы они ни говорили о своих целях, но мы должны понимать, что главная цель оккупантов одна – захватить всю или как минимум большую часть территории нашей страны! И при возможности они захватят все, что мы им позволим. И самое главное, что на захваченных территориях они в будущем смогут мобилизовывать войска для дальнейшего захвата всей Украины, как это делают в Донецке и Луганске сейчас.

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