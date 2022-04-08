Арсенал демократії: чим Захід озброює українську армію

За півтора місяці війни Росії проти України маховик західної військової допомоги поступово нарощує оберти. ЗСУ оснащують безпілотниками, танками, протитанковими та зенітно-ракетними комплексами. Однак у Міноборони наголошують, що армії потрібна нова натовська зброя.

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З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну перед усім військово-політичним керівництвом країни постало питання про те, що ЗСУ потребує постачання зброї. Фокус зібрав усе, що вже поставили українській армії, що поставлятиметься ще, і яка зброя потрібна зараз.

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Україна закуповує та отримує у вигляді військової допомоги арсенал різноманітного озброєння — починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи танками, артилерією та засобами ППО. Ленд-ліз поступово набирає обертів.

Зазначимо, що в списку, який представлений нижче, знаходиться тільки те озброєння, що поставляється, яке було публічно озвучене офіційними особами або ж у ЗМІ. Реальні обсяги поставок можуть бути більшими.

Не Байрактарами єдиними. Які БПЛА отримує Україна

Справжню популярність у суспільстві набув ударний безпілотник Bayraktar TB2, який з першого дня вторгнення застосовує українська армія. На озброєнні перебувають десятки БПЛА. Після чергового раунду переговорів делегацій РФ та України в Туреччині Михайло Подоляк зустрівся з головою Baykar Халуком Байрактаром для обговорення подальших постачань БПЛА.

[ + – ] Bayraktar TB2 ВМС України Фото: ukrmilitary.com

На рахунку у Bayraktar TB2 вже десятки знищених російських цілей.

Основні характеристики БПЛА Bayraktar TB2:

Вантажопідйомність — 55 кг

Максимальна швидкість — 222 км/год

Крейсерська швидкість — 130 км/год

Радіус дії — 150 або 300 км, залежно від версії

Висота польоту — 8200 метрів

Автономність — 27 годин

Окрім турецьких безпілотників, незабаром Україна отримає партію найновіших дронів-камікадзе Switchblade. Військові пройшли необхідне навчання у Штатах для керування дронами.

ЗСУ отримають два варіанти БПЛА Switchblade:

Switchblade 300 — для знищення живої сили ворога та легкої техніки

Switchblade 600 — для знищення бронетехніки ворога

[ + – ] Принцип роботи дронів-камікадзе Switchblade

Говорячи зрозумілою мовою, якщо TB2 запускає керовані ракети з вибухівкою для ураження цілей, то Switchblade — це вибухівка. БПЛА наводиться та вражає об'єкти. Для цього він оснащений камерами, системою наведення та вибухівкою. Усього поставлять 100 таких дронів.

Основні характеристики БПЛА Switchblade 300 та 600:

Радіус дії — 10 км (40 км у 600)

Тривалість польоту — 30 хвилин (40 хвилин у 600)

Вага — 2,7 кг (23 кг у 600)

Крейсерська швидкість — 101 км/год (160 км/год максимальна)

Крім ударних безпілотників, різні країни Європи та Азії поставляють дрони для розвідки або гуманітарних вантажів.

Зокрема, у березні Польща та Литва заявили про передачу Україні сотень дронів. Також тайванська компанія XDynamics передасть 10 дронів Evolve 2, які здатні розвивати швидкість до 90 км/год. За потреби вони можуть переносити невеликі гуманітарні вантажі.

[ + – ] Передача тайванських дронів Evolve 2

Також США нададуть Україні розвідувальні БПЛА RQ-20 Puma. Це невеликий літальний апарат, який можна запустити з рук оператора. Він призначений для швидкої розвідки.

Основні характеристики БПЛА RQ-20 Puma:

Довжина — 1,4 м

Розмах крил — 2,8 м

Максимальна швидкість — 83 км/год, а крейсерська — 37 км/год

Радіус дії — 60 км

Тривалість польоту — до 5,5 годин

[ + – ] Розвідувальний БПЛА RQ-20 Puma

Пілотовану авіацію практично не постачають

Пілотована авіація зараз практично не поставляється. Заяви про можливу передачу винищувачів не увінчалися прямим постачанням. Однак Сполучені Штати в одному з пакетів допомоги заявили про передачу вертольотів Мі-17, які призначалися Афганістану. Усього поставлено 5 бортів.

[ + – ] Гелікоптери Мі-17 призначалися для Афганістану Фото: РБК

Мі-17 — це експортна версія вертольота Мі-8, що експлуатується у ВПС України.

Безліч протитанкових та зенітно-ракетних переносних комплексів.

Генсек США Ентоні Блінкен заявив, що на кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем. В українську армію ще до початку повномасштабного вторгнення РФ постачали ПТРК Javelin. Тепер же арсенал протитанкових засобів та зенітно-ракетних комплексів у ЗСУ значно розширився:

ПТРК Javelin ПТРК NLAW Протитанковий гранатомет M72 LAW Протитанковий гранатомет AT4 Протитанковий гранатомет Carl-Gustaf M4 Протитанковий гранатомет Panzerfaust 3 ПЗРК Perun ПЗРК Stinger ПЗРК Ігла ПЗРК Strastreak

[ + – ] Panzerfaust 3 із гранатою PzF 3-IT

Усі перелічені комплекси поставляються в Україну сотнями, а ракети до них — тисячами.

Javelin і NLAW працюють за схожим принципом — ракета сама досягає мети після наведення на неї. Javelin є більш далекобійним, а NLAW мобільнішим і може вести стрільбу з меншої дистанції та закритих приміщень.

Протитанкові гранатомети AT4, M72 та M4 — це аналоги радянських РПГ-7. У них менша далекобійність порівняно з ПТРК та менше бронепробиття. Якщо Javelin може знищити танк на відстані до 4 км, то AT4 прицільно стріляє на відстань до 300 метрів.

[ + – ] Гранатомет AT4

Окремо з усіх ПЗРК підмітимо британський Starstreak. Це найновіший комплекс, який відрізняється системою наведення. Той самий Stinger наводиться на теплову сигнатуру об'єкта перед запуском, а потім автономно летить до неї. Starstreak використовує наведення лазерного променя. Оператор випускає ракету, як тільки ціль буде в оптично стабілізованому прицілі і веде її до самого об'єкта.

[ + – ] Starstreak використовує відмінну від інших ПЗРК систему наведення на ціль Фото: Getty Images

Блок наведення проєктує два лазерні промені на ціль, а датчики на ракеті розраховують їхнє взаємне розташування до моменту ураження. Інтенсивність цих лазерних променів настільки мала, що, за твердженням виробника, літак-ціль не зможе їх виявити.

Швидкість руху ракети становить до 894 метрів за секунду.

Важливо

Каральний зорепад. Що потрібно знати про нові для ЗСУ ракети Starstreak

Бронетехніка: танки, БМП, БТРи

Перші тижні війни країни Заходу не постачали Україні танків чи БТР. Однак і тут ситуація покращується, з Чехії їдуть танки та БМП, а з Австралії прибувають перші БТР Bushmaster.

Чехія відправила в Україну перші танки Т-72М1, а також БМП-1.

Т-72 — це радянський танк, який знаходиться на озброєнні України. Простий в експлуатації та доступний танк із простим обслуговуванням.

[ + – ] Т-72 на шляху до України

У процесі російського вторгнення бійці ЗСУ захопили вже 119 танків Т-72 ЗС РФ різних модифікацій (за даними порталу Oryx).

А БМП-1 — це бойова машина піхоти, яка також активно використовується у ЗСУ. Призначений для транспортування 8 бійців.

[ + – ] На озброєнні ЗСУ знаходяться сотні БМП-1 Фото: АрміяInform

Також США, за даними видання The Hill, передали Україні 70 високомобільних колісних машин та інших транспортних засобів. І 14 броньовиків поставить Німеччина.

Британія надішле Україні броньовики Mastiff

[ + – ] Броньовики Mastiff показали себе під час війни в Афганістані

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес анонсував постачання важких машин Mastiff. Українські військові навчатимуться експлуатації машини в одній із сусідніх країн, а самі броньовики позбавлятимуться "чутливого обладнання".

Основні характеристики броньовика Mastiff:

Екіпаж — 2+4

Довжина — 5,91 метра

Ширина — 2,74 метра

Висота — 2,64 метра

Максимальна швидкість — 105 км/год

Варто зазначити, що є дві версії Mastiff, яку з двох версій отримає Україна, невідомо.

Австралія передала Україні перші БТР Bushmaster

Bushmaster — це австралійський повнопривідний панцирний транспортер. Його створила компанія Thales Australia. Призначений для перевезення особового складу. Забезпечує захист від легкої стрілецької зброї та 9-кілограмового фугасу. Десантне відділення здатне вмістити 9 військових. Дальність ходу у БТР становить 800 км. Перша партія БТР Bushmaster вже на шляху до України.

[ + – ] Перша партія БТР Bushmaster вже йде в Україну

На необхідності у бронетехніці українська влада неодноразово наголошувала. Вона необхідна як для оборони у зоні ООС, так і для контрнаступу з низки напрямів.

Артилерія та ППО

До засобів ППО відносять і ПЗРК, які масово постачають для України. Проте "ленд-ліз" у цій сфері ще не запрацював на повну силу. На рівні обговорення серед західних політиків йдеться про постачання важчого озброєння. Наразі відомо, що США через Словаччину передала Україні ЗРК С-300. Натомість Словаччина отримає американський ЗРК Patriot.

[ + – ] С-300 ПМУ вже в Україні

Також США передадуть Україні ЗРК "Оса" та ПЗРК "Стріла-3". Все це озброєння є радянською спадщиною. Проте його плюс у тому, що українська армія знайома з цим озброєнням, а тому не потрібно витрачати час на додаткове навчання.

Естонія передала Збройним силам України чергову партію зброї, до якої увійшли гаубиці, протитанкові міни, гармати, гранатомети, ручні гранати та стрілецька зброя.

[ + – ] Гаубиці для ЗСУ

Спорядження, боєприпаси, екіпірування

Серед іншої номенклатури у ЗСУ десятками тисяч постачають вогнепальну зброю: пістолети, дробовики, штурмові та снайперські гвинтівки та кулемети. Їх постачають Сполучені Штати, Чехія, країни Балтії та низка інших.

США виділяють мільярди доларів на озброєння України З остаточним прийняттям "ленд-лізу" процеси мають піти ще швидше. Проте вже зараз Штати поставляють 25 000 бронежилетів та шоломів, понад 20 млн патронів та снарядів, 7000 одиниць стрілецької зброї.

Крім вогнепальної зброї, передаються прилади нічного та тепловізійного бачення, сухпайки та аптечки.

Які країни озброюють Україну:

США Великобританія Польща Литва Латвія Естонія Німеччина Фінляндія Австралія Норвегія Чехія Словаччина Бельгія Нідерланди Канада Данія Хорватія Італія

Україна потребує натовської зброї, а не радянської спадщини — старих зразків озброєнь

Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму зверненні до партнерів заявив, що ЗСУ потребує постачання сучасного озброєння. Ситуація на сході та півдні України залишається надзвичайно складною. Тому міністр заявив, що ЗСУ потрібні постачання такого озброєння:

системи ППО

бойові літаки

РСЗВ

тяжка артилерія

бронетехніка та танки

протикорабельні ракети

розвідувальні та ударні безпілотники

[ + – ] Британський танк Challenger 2 Фото: Вiкiпедiя

Якщо Україна отримає сучасну зброю, це дасть чіткий сигнал РФ, що українську армію не вдасться виснажити. ЗСУ зможуть діяти ефективніше, а озброєння стане стимулом до деескалації.

[ + – ] Розмови про передачу авіації Україні так і не перейшли у постачання техніки

До того ж, натовська зброя не матиме проблем технічного стану та дефіциту у кількості. Плюс ЗСУ стануть суміснішими з країнами НАТО.

Водночас 7 квітня американський Сенат проголосував за надання "ленд-лізу" Україні. Це дозволить президенту Джо Байдену набагато швидше постачати потрібне озброєння Україні. Документ ще має затвердити Конгрес та підписати президент. Проте вже можна говорити, що це відродження системи часів Другої світової. Законопроєкт передбачає частину поставок у дарунок або про те, що країна-одержувач заплатить, але пізніше.