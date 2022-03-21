Тайванська компанія XDynamics передасть Україні партію дронів (відео)
Тайванська партія держбудівництва вважає, що Тайвань та Україна захищають демократію від тоталітарних режимів, тому країни мають "встати разом на одному фронті".
Компанія XDynamics Taiwan безкоштовно передасть Україні свої дрони Evolve 2 на суму 1 млн тайванських доларів. Про це повідомляє Taiwannews.
Вказується, що рішення щодо передавання 10 безпілотників ухвалено з метою підтримати Україну у війні з Росією. Генсек Тайванської партії державного будівництва Ван Сін-хуань заявив, що Тайвань та Україна захищають демократію від тоталітарних режимів. Тому країни мають "встати разом на одному фронті".
При цьому Сін-хуань підкреслив, що багато китайських дронів обмежують функціональність дронів в Україні. Це ставить під загрозу виживання країни, тому партія співпрацювала з XDynamics, щоб ті передали 10 дронів. Їхня функціональність точно не буде "задушена", а інформація зібрана через них не потрапить до рук ворога.
Представник XDynamics Берт Хсу заявив, що його компанія підтримує мир і налаштована проти війни. Тому передані БПЛА будуть використовуватися для перевезення медичних вантажів. Українські оператори дронів зможуть отримувати якісні зображення в критичні моменти для надання гуманітарної допомоги, а за необхідності можуть нести невелику кількість медикаментів.
Основні характеристики Evolve 2:
- максимальна швидкість — 90 км/год;
- час польоту — 33 хвилини;
- максимальна дальність польоту — 11 км.
Крім цього заявляється про запатентовану технологію безшумних гвинтів, які мають забезпечити певний ступінь прихованості.
Нагадаємо, США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade.
19 березня співвласник Baykar Makina Сельчук Байрактар підтримав Україну у війні проти Росії.