Тайваньская компания XDynamics передаст Украине партию дронов (видео)

Тайваньская партия госстроительства считает, что Тайвань и Украина защищают демократию от тоталитарных режимов, поэтому страны должны "встать вместе на одном фронте".

Компания XDynamics Taiwan бесплатно передаст Украине свои дроны Evolve 2 на сумму 1 млн тайваньских долларов. Об этом сообщает Taiwannews.

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Указывается, что решение о передачи 10 беспилотников принято с целью поддержать Украину в войне с Россией. Генсек Тайваньской партии государственного строительства Ван Син-хуань заявил, что Тайвань и Украина защищают демократию от тоталитарных режимов. Поэтому страны должны "встать вместе на одном фронте".

При этом Син-хуань подчеркнул, что многие китайские дроны ограничивают функциональность дронов в Украине. Это ставит под угрозу выживание страны, поэтому партия сотрудничала с XDynamics, чтобы те передали 10 дронов. Их функциональность точно не будет "удушена", а информация собранная через них не попадет в руки врага.

Представитель XDynamics Берт Хсу заявил, что его компания поддерживает мир и настроена против войны. Поэтому переданные БПЛА будут использоваться для перевозки медицинских грузов. Украинские операторы дронов смогут получать качественные изображения в критические моменты при оказании гуманитарной помощи, а при необходимости устройства могут нести небольшое количество медикаментов.

Основные характеристики Evolve 2:

максимальная скорость — 90 км/ч

время полета — 33 минуты

максимальная дальность полета — 11 км

Кроме этого заявляется о запатентованной технологии бесшумных винтов, которые должны обеспечить определенную степень скрытности.

Напомним, США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade.

19 марта совладелец Baykar Makina Сельчук Байрактар поддержал Украину в войне против России.