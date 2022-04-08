Каральний зорепад. Що потрібно знати про нові для ЗСУ ракети Starstreak

Міністр оборони Великобританії підтвердив, що Україна готова використати високошвидкісні ракети проти ПКС РФ.

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Україна готова взяти на озброєння нову наземну систему ППО, що бореться з російським вторгненням: країна оголосила, що основний переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Starstreak, який поставляється Великобританією, "буде готовий до використання найближчим часом".

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Після введення в дію Starstreak стане новітнім доповненням до українського арсеналу подібних систем, що росте. Starstreak, також відома як високошвидкісна ракета (HVM), має кілька унікальних для зброї такого класу особливостей, які заслуговують на докладний розгляд.

Фокус переклав текст Томаса Ньюдіка, присвячений новим протиповітряним системам, що надійшли на озброєння України.

Новину про те, що Україна ось-ось отримає у своє розпорядження Starstreak, нещодавно представив Міністр оборони Великобританії Бен Воллес в інтерв'ю газеті The Mail on Sunday. Воллес підтвердив, що перші українські військові пройшли навчання роботі із системою, яка вже знаходиться в їхньому розпорядженні, а Великобританія тим часом "робить більше, ніж будь-хто інший", допомагаючи Україні у боротьбі з російським вторгненням.

[ + – ] Солдат із 12 штурмової батареї 12 полку Королівської артилерії вказує на ворожу ціль під час підготовки до пострілу з наплічної пускової установки високошвидкісних ракет (HVM)

Про те, що Великобританія має намір надати Україні нерозкриту кількість Starstreak, стало відомо на початку минулого місяця. Тоді полковник британської армії, командувач 7 групи ППО Грем Тейлор заявив, що британські війська прямують у секретне місце десь у Східній Європі, щоб навчити українців керувати ПЗРК.

Судячи з підписів до фото, опублікованих Міністерством оборони Великобританії, це місце було у Польщі. Тоді полковник Тейлор зазначив, що ракета здатна завдавати "катастрофічної" шкоди винищувачам і вертольотам супротивника, що низько летять, які становлять основу флоту, що використовується в цьому конфлікті російськими Повітряно-космічними силами.

Ракета Starstreak призначена для запуску з наземних, морських або повітряних платформ, хоча на практиці у бойовій готовності знаходяться лише наземні версії. На суші ракети можна запускати із плеча.

Як і у випадку з традиційними ПЗРК, ракети Starstreak можуть бути інтегровані в переносні багатоствольні легкі пускові установки (LML) на три снаряди, які можна встановлювати на звичайні автомобілі. Також є версії у вигляді пускових установок для роботи з броньованих машин.

З 1997 року на озброєнні британської армії стоять версії цих ракет, які встановлюються на гусеничні бронемашини Stormer. Такі бронемашини оснащені 8 основними та 12 додатковими снарядами. На даху встановлений комплекс цілевказування, що враховує інфрачервоний датчик.

[ + – ] Бойова машина Stormer веде вогонь ракетами Starstreak під час навчань на полігоні британської армії Саффілд (BATUS), Альберта, Канада

Хоча британська армія заявила, що Україні було надано лише індивідуальний варіант плечової пускової установки, газета The Times повідомляє про постачання як наплічних пускових установок, так і LML. У будь-якому випадку, обидва варіанти легкі та портативні, що робить їх придатними для використання навіть у міських умовах.

Характерна риса ракет Starstreak — система наведення

Більшість ПЗРК стріляють ракетами з тепловим наведенням: спочатку інфрачервона головка ракети має засікти теплову сигнатуру цілі перед запуском, а потім автономно навестися на неї в режимі "вистрілив і забув". Залежно від віку ракети деяким ПЗРК із тепловим наведенням також потрібен деякий час для охолодження шукача, перш ніж вони зможуть зафіксуватися на цілі.

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На відміну від них, ракета Starstreak використовує наведення лазерного променя, при якому оператор випускає ракету, щойно ціль з'являється в оптично стабілізованому прицілі. Лінія прямої видимості зберігається протягом усього процесу ураження. Блок наведення проєктує два лазерні промені на ціль, а датчики на ракеті розраховують їхнє взаємне розташування до моменту ураження. Інтенсивність цих лазерних променів настільки мала, що, за твердженням виробника, літак-ціль не зможе їх виявити.

У цілому нині цей метод точніший, ніж традиційне лазерне наведення, у якому ціль "підсвічується" одним променем. Дволазерний підхід краще працює з цілями, що маневрують, здатними вирватися з точки наведення. До того ж, на відміну від ПЗРК з інфрачервоним наведенням, Starstreak неможливо обдурити тепловими пастками чи іншими джерелами тепла. На відміну від більшості зенітних ракет, він фактично несприйнятливий до засобів протидії, враховуючи нові засоби спрямованої інфрачервоної протидії L-370 "Вітебськ" (експортується як "Президент-С"), які встановлені на багатьох вертольотах Повітряно-космічних сил Росії.

[ + – ] Starstreak HVM у версії Light Role Missile (LML) на озброєнні британської армії

Перевага №2 — ракети Starstreak уражають невеликі цілі

Ще однією перевагою є можливість ураження невеликих цілей (за умови, що оператор бачить їх через приціл), зокрема цілей з інфрачервоними сигнатурами, яких може бути недостатньо для відстеження ракетою теплового наведення.

У звичайних ПЗРК є одна ракета з традиційною боєголовкою, яка перед вибухом наводиться на ціль або дуже близько до неї. У Starstreak у корпусі ракети знаходиться двигун, а на кінцевому етапі атаки на ціль з корпусу вилітають три вольфрамові дротики.

Швидкість цих дротиків така, що за необхідності ракета Starstreak може знищувати не тільки цілі в повітрі, але й тяжкоброньовані цілі на землі. У передній частині дротиків є невеликі керуючі поверхні, що забезпечують їх наведення на ціль за допомогою лазерної матриці, що проєктується. Вони летять у "строю" на відстані приблизно півтора метри один від одного.

Швидкість, з якою сама ракета наближається до цілі – до 894 метрів за секунду, – залишає мало шансів на порятунок протягом дуже короткого вікна ураження.

"Усе, що рухається на швидкості 2,5 Махи, матиме серйозні проблеми на полі бою", — сказав полковник Тейлор в інтерв'ю The Times під час демонстрації вогневої могутності у Великій Британії. (Виробник ракети, британська компанія Thales, стверджує, що максимальна швидкість Starstreak становить понад 3 махи).

[ + – ] Десант ППО з 30 загону Королівської морської піхоти проводить бойові стрільби ракетами Starstreak у наземному навчальному центрі морської авіації у 29-Палмс, Каліфорнія

"Підсумкова" швидкість ракети Starstreak під час ураження цілі перевищує показники російських ПЗРК сімейства "Стріла" або американських FIM-92 Stinger, максимальна швидкість яких становить приблизно 2,2 Махи.

Після влучення в ціль дротики також вибухають. Кожен із них несе осколкову боєголовку. Вважається, що такий підхід знижує ризик супутніх збитків – це необхідно враховувати під час використання зброї проти наземних цілей.

Як згадувалося вище, типи цілей, для протидії яким призначена ракета Starstreak, враховують винищувачі, що низько летять, і замасковані вертольоти — раптові загрози, що залишають мало часу для ураження. До того ж ракета має більшу дальність порівняно з аналогічними ПЗРК і здатна уражати цілі на відстані до 5,5 км і більше, що трохи більше ніж 4,8 км у Stinger.

Загалом можливості Starstreak виділяють її серед багатьох сучасних типів ПЗРК. Ракета також може мати значний психологічний вплив на пілотів, які зіткнуться з нею, адже українські ППО вже завдали серйозної шкоди російським Повітряно-космічним силам.

Що дасть ЗСУ використання ракет Starstreak

Перспектива появи ракети, якій неможливо протистояти традиційними засобами, може викликати особливу тривогу. Як заявляє компанія Thales, "унікальні характеристики і виняткова швидкість Starstreak є серйозною проблемою для пілотів противника, у яких навряд чи буде достатньо часу для реагування після початку бойових дій. У поєднанні з неможливістю "обдурити" ракету це має величезний вплив на свідомість пілотів і вкрай негативно позначається на плануванні та виконанні місії".

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Так це чи ні – питання суперечливе, але є безліч свідчень про те, що російські війська, які вторглися, в цілому страждають від низького бойового духу.

Постачання Starstreak також свідчить про переваги надання Україні передових і незнайомих систем озброєнь – нещодавно ми докладно обговорювали цю тему. Українські військові, які вміли працювати з радянськими ППО, мали пройти інтенсивну підготовку на Starstreak, перш ніж заявити, що готові використовувати ці ракети в бою.

Оскільки Україна прагне отримати більше озброєнь від НАТО та інших союзників, питання складності певних систем озброєння та підготовки, необхідної для їх використання, стає все більш актуальним. Справді, незважаючи на те, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес підписав угоду про передавання Starstreak, він зазначив, що "треба зосередити реальні зусилля на допомозі українцям у ремонті чи пошуку російського чи радянського обладнання, яке вже знаходиться у їхній країні".

Сили вторгнення все більше ув'язують у цій війні, а масштаби кремлівської кампанії важко передбачити. У зв'язку з цим російські Повітряно-космічні сили дедалі відчайдушніше намагаються протистояти наявній протиповітряній обороні України.

Поява ракет Starstreak на полі бою зробить оперативну обстановку ще більш небезпечною для російської авіації.