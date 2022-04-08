Карающий звездопад. Что нужно знать о новых для ВСУ ракетах Starstreak

Министр обороны Великобритании подтвердил, что Украина готова использовать высокоскоростные ракеты против ВКС РФ.

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Борющаяся с российским вторжением Украина готова принять на вооружение новую наземную систему ПВО: страна объявила, что поставляемый Великобританией основной переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Starstreak "будет готов к использованию в ближайшее время".

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После введения в строй Starstreak станет новейшим дополнением к растущему украинскому арсеналу подобных систем. Starstreak, также известная как высокоскоростная ракета (HVM), имеет несколько уникальных для оружия такого класса особенностей, которые заслуживают подробного рассмотрения.

Фокус перевел текст Томаса Ньюдика, посвященный новый противовоздушным системам, поступившим на вооружение Украины.

Новость о том, что Украина вот-вот получит в свое распоряжение Starstreak, недавно представил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday. Уоллес подтвердил, что первые украинские военные прошли обучение работе с системой, которая уже находится в их распоряжении, а Великобритания тем временем "делает больше, чем кто-либо другой", помогая Украине в борьбе с российским вторжением.

[ + – ] Солдат из 12 штурмовой батареи 12 полка Королевской артиллерии указывает на вражескую цель при подготовке к выстрелу из наплечной пусковой установки высокоскоростных ракет (HVM)

О том, что Великобритания собирается предоставить Украине нераскрытое количество Starstreak, стало известно в начале прошлого месяца. Тогда полковник британской армии, командующий 7 группы ПВО Грэм Тейлор заявил, что британские войска направляются в секретное место где-то в Восточной Европе, чтобы научить украинцев управлять ПЗРК.

Судя по подписям к фотографиям, опубликованным Министерством обороны Великобритании, это место находилось в Польше. Тогда полковник Тейлор отметил, что ракета способна наносить "катастрофический" ущерб низколетящим истребителям и вертолетам противника, которые составляют основу флота, используемого в данном конфликте российскими Воздушно-космическими силами.

Ракета Starstreak предназначена для запуска с наземных, морских или воздушных платформ, хотя на практике в боевой готовности находятся только наземные версии. На суше ракеты можно запускать с плеча.

Как и в случае с традиционными ПЗРК, ракеты Starstreak могут быть интегрированы в переносные многоствольные легкие пусковые установки (LML) на три снаряда, которые можно устанавливать на обычные автомобили. Также существуют версии в виде пусковых установок для работы с бронированных машин.

С 1997 года на вооружении британской армии стоят версии этих ракет, которые устанавливаются на гусеничные бронемашины Stormer. Такие бронемашины оснащены 8 основными и 12 дополнительными снарядами. На крыше установлен комплекс целеуказания, включающий в себя инфракрасный датчик.

[ + – ] Боевая машина Stormer ведет огонь ракетами Starstreak во время учений на полигоне британской армии Саффилд (BATUS), Альберта, Канада

Хотя британская армия заявила, что Украине был предоставлен только индивидуальный вариант плечевой пусковой установки, газета The Times сообщает о поставках как наплечных пусковых установок, так и LML. В любом случае, оба варианта легкие и портативные, что делает их пригодными для использования даже в городских условиях.

Отличительная особенность ракет Starstreak – система наведения

Большинство ПЗРК стреляют ракетами с тепловым наведением: сначала инфракрасная головка ракеты должна засечь тепловую сигнатуру цели перед запуском, а затем автономно навестись на нее в режиме "выстрелил и забыл". В зависимости от возраста ракеты, некоторым ПЗРК с тепловым наведением также требуется некоторое время для охлаждения искателя, прежде чем они смогут зафиксироваться на цели.

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В отличие от них, ракета Starstreak использует наведение по лазерному лучу, при котором оператор выпускает ракету, как только цель появляется в оптически стабилизированном прицеле. Линия прямой видимости сохраняется на протяжении всего процесса поражения. Блок наведения проецирует два лазерных луча на цель, а датчики на ракете рассчитывают их взаимное расположение до момента поражения. Интенсивность этих лазерных лучей настолько мала, что, по утверждению производителя, самолет-цель не сможет их обнаружить.

В целом этот метод точнее, чем традиционное лазерное наведение, при котором цель "подсвечивается" одним лучом. Двухлазерный подход лучше работает с маневрирующими целями, способными вырваться из точки наведения. К тому же, в отличие от ПЗРК с инфракрасным наведением, Starstreak невозможно обмануть тепловыми ловушками или другими источниками тепла. В отличие от большинства зенитных ракет, он фактически невосприимчив к средствам противодействия, включая новейшие средства направленного инфракрасного противодействия L-370 "Витебск" (экспортируется как "Президент-С"), которые установлены на многих вертолетах Воздушно-космических сил России.

[ + – ] Starstreak HVM в версии Light Role Missile (LML) на вооружении британской армии

Преимущество №2 — ракеты Starstreak поражают небольшмие цели

Еще одним преимуществом является возможность поражения небольших целей (при условии, что оператор видит их через прицел), в том числе целей с инфракрасными сигнатурами, которых может быть недостаточно для отслеживания ракетой теплового наведения.

В обычных ПЗРК есть одна ракета с традиционной боеголовкой, которая перед взрывом наводится на цель или очень близко к ней. У Starstreak в корпусе ракеты находится двигатель, а на конечном этапе атаки на цель из корпуса вылетают три вольфрамовых дротика.

Скорость этих дротиков такова, что при необходимости ракета Starstreak может уничтожать не только цели в воздухе, но и тяжелобронированные цели на земле. В передней части дротиков есть небольшие управляющие поверхности, обеспечивающие их наведение на цель с помощью проецируемой лазерной матрицы. Они летят в "строю" на расстоянии около полутора метров друг от друга.

Скорость, с которой сама ракета приближается к цели – до 894 метров в секунду, – оставляет мало шансов на спасение в течение очень короткого "окна поражения".

"Все, что движется на скорости 2,5 Маха, будет иметь серьезные проблемы на поле боя", – сказал полковник Тейлор в интервью The Times во время демонстрации огневой мощи в Великобритании. (Производитель ракеты, британская компания Thales, утверждает, что максимальная скорость Starstreak составляет более 3 Махов).

[ + – ] Десант ПВО из 30 отряда Королевской морской пехоты проводит боевые стрельбы ракетами Starstreak в наземном учебном центре морской авиации в 29-Палмс, Калифорния

"Итоговая" скорость ракеты Starstreak при поражении цели превышает показатели российских ПЗРК семейства "Стрела" или американских FIM-92 Stinger, максимальная скорость которых составляет около 2,2 Маха.

После попадания в цель дротики также взрываются. Каждый из них несет осколочную боеголовку. Считается, что такой подход снижает риск сопутствующего ущерба, – это необходимо учитывать при использовании оружия против наземных целей.

Как упоминалось выше, типы целей, для противодействия которым предназначена ракета Starstreak, включают низколетящие истребители и замаскированные вертолеты – внезапные угрозы, оставляющие мало времени для поражения. К тому же ракета имеет большую дальность по сравнению с аналогичными ПЗРК и способна поражать цели на расстоянии до 5,5 км и более, что немного больше, чем 4,8 км у Stinger.

В целом, возможности Starstreak выделяют ее среди многих современных типов ПЗРК. Ракета также может оказать значительное психологическое воздействие на пилотов, которые столкнутся с ней, ведь украинские ПВО уже нанесли серьезный урон российским Воздушно-космическим силам.

Что даст ВСУ использование ракет Starstreak

Перспектива появления ракеты, которой невозможно противостоять традиционными средствами, может вызывать у противника особую тревогу. Как заявляет компания Thales, "уникальные характеристики и исключительная скорость Starstreak представляют собой серьезную проблему для пилотов противника, у которых вряд ли будет достаточно времени для реагирования после начала боевых действий. В сочетании с невозможностью "обмануть" ракету это оказывает огромное влияние на сознание пилотов и крайне негативно сказывается на планировании и выполнении миссии".

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Так это или нет – вопрос спорный, но есть множество свидетельств о том, что вторгшиеся российские войска в целом страдают от низкого боевого духа.

Поставки Starstreak также свидетельствует о преимуществах предоставления Украине передовых и незнакомых систем вооружений – недавно мы подробно обсуждали эту тему. Украинские военные, умеющие работать с советскими ПВО, должны были пройти интенсивную подготовку на Starstreak, прежде чем заявить, что готовы использовать эти ракеты в бою.

Поскольку Украина стремится получить больше вооружений от НАТО и других союзников, вопрос о сложности определенных систем вооружения и подготовке, необходимой для их использования, становится все более актуальным. Действительно, несмотря на то, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес подписал соглашение о передаче Starstreak, он отметил, что "нужно сосредоточить реальные усилия на помощи украинцам в ремонте или поиске российского или советского оборудования, которое уже находится в их стране".

Силы вторжения все больше увязают в этой войне, а масштабы кремлевской кампании трудно предсказать. В связи с этим российские Воздушно-космические силы все отчаяннее пытаются противостоять существующей противовоздушной обороне Украины.

Появление ракет Starstreak на поле боя сделает оперативную обстановку еще опаснее для российской авиации.