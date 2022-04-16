Как Герасим — Муму. Как РФ утопила в Украине идеи евразийства и "русского мира"

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Единственная теория, которая в 21 веке идеологически сшивала российскую империю, СССР и современную РФ — коцепция единого евразийского пространства.

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На ней основаны такие концепты интеграции как ЕАЕС, ТС, ОДКБ.

Евразийство являлось также платформой давления на Украину до 2014 года.

В данной теории отрицается славянофильство и единение славян.

"Русский мир" — мозаичное смешение, в котором калмык и бурят считаются "своими", а поляк — страшнее, чем англосакс.

Гумилев, как один из евразийцев, ввел такие понятия как:

"суперэтнос" в виде конгломерата этносов, проживающих в разных климатических зонах, но объединенных в единое общественное целое;

культурное разнообразие ("мозаичная антропосфера");

но самое главное — понятие "пассионарности", как особой биохимической энергии в виде сверхусилий коллективной нации.

Но в том то и дело, что настоящими пассионариями в нынешнем противостоянии являются украинцы, а не россияне!

Даже поверхностное изучение нашей истории дает четкое понимание пассионарных циклов в Украине длительностью 8-10 лет: 2004, 2013, 2022.

Пассионарный взрыв может быть направлен как внутрь (майдан), так и на отражение внешней агрессии, как сейчас.

Пассионарный взрыв, как и в теории Пригожина — чистая энтропия, но формирующая новый порядок и новую реальность (по аналогии с кипячением воды, когда энтропия горения нагревает "чайник").

В 2022 году РФ вторглась в Украину на пике нашего пассионарного потенциала (полная зарядка!).

Как раз завершился очередной цикл с 2014 года.

Нация оказалась готовой и заряженной на борьбу.

Столь чудовищная ошибка тем более непростительна для РФ, где и зародилась в свое время теория пассионариев: Хомяков, князь Трубецкой, Достоевский, Солженицын на небесах плюют на своих ныне здравствующих последователей и приходят во сне к Дугину и мучают его укорами.

Парадоксально, но именно украинцы могли бы стать центром формирования нового евразийства со столицей в Киеве, если бы оно нам было нужно.

Кстати, такие теории витали в свое время у наших радикалов.

Но теперь позитивная пассионарность украинцев (освоение пространства) развернулась в сторону сонной Европы, а негативная — ощетинилась в сторону востока…

Своей войной против нас, Россия утопила любимое ее властью евразийство как Герасим — Муму.

Ведь современные россияне в концепции Гумилева, скорее, "субпассионарии".

Данному явлению свойственна неудовлетворенность своим положением на фоне самовлюбленности.

На западе такое состояние именуют ресентиментом.

В итоге, РФ подходит к точке надлома суперэтноса, а не к апогею развития оного.

И каждый новый удар по Украине лишь усиливает данный разлом. Диалектика…