"Режим посипеться": екс-віцепрезидент "Газпромбанку" розповів, коли санкції доб'ють Путіна

На думку топменеджера, який виїхав із РФ в Україну, найболючішими стануть обмеження щодо російських політиків, "Газпрому" та нафтогазових компаній.

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Міжнародні санкції проти президента Володимира Путіна та його оточення незабаром обрушать політичний режим у Росії. Про це колишній віцепрезидент російського "Газпромбанку" Ігор Волобуєв розповів в інтерв'ю "Сегодня".

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Ігор Волобуєв — уродженець України, з початком вторгнення він виїхав із Росії та записався в тероборону. Колишній банкір визнає: Володимира Путіна недаремно називають найбагатшою людиною планети — у руках президента Росії всі ресурси країни, і він використовує їх для війни проти України. Проте інші країни приймають радикальніші санкції, які зачіпають всю Росію та главу Кремля зокрема.

"Я переконаний, що це справа часу. Не так довго чекати, коли режим посиплеться. Все буде нормально, скоро побачимо".

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Банкір вважає, що найболючішим стане удар по нафтогазовій промисловості Росії. Зокрема, слід запровадити секторальні санкції, що передбачають обмеження для "Газпрому" та великих нафтових компаній РФ.

"Основне, на чому тримається російська економіка, — це нафта й газ. Це та "булава", якою вони розмахують. У мене немає сумніву, що газова "булава" стане спущеною кулькою", — прокоментував колишній співробітник "Газпромбанку".

Волобуєв також розповів, як Росія вела "газові війни" проти України. Процесом керував заступник керівника адміністрації президента Олексій Громов, а "Газпром" виконував його накази. Компанія просувала тези про ненадійність застарілої газотранспортної системи України, крадіжки палива українцями. Приклади "висмоктували з пальця", щоб переконати партнерів у несумлінності України та необхідності постачати газ в обхід країни.

"Газпром" намагався креативити, але основні тези приходили з Кремля", — наголосив Ігор Волобуєв.

Він прокоментував загадкові смерті топменеджерів із системи "Газпрому" та припустив, що їх убили. Наприклад, віцепрезидента "Газпромбанку" 18 квітня знайшли мертвим разом із дружиною та донькою, Ігор Волобуєв стверджує, що покійний міг володіти цінною інформацією, а тому становив небезпеку для російської верхівки.

"Репутація Росії сформована протягом десятків років так, що людське життя для неї взагалі нічого не варте. Ми ж бачимо, як Росія посилає на забій своїх громадян, — зазначив менеджер. На його думку, подібні випадки можуть виникнути не лише серед бізнесменів, але й серед військовослужбовців. — Вони можуть почати стрілятися. Провали, які припускає російська армія, — вони можуть також призвести до таких наслідків".

Раніше писали, що віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв виїхав із Росії в Україну, яку підтримав під час війни. Топменеджер родом із міста Охтирка Сумської області, яке постраждало через дії ЗС РФ, тепер він має намір захищати свою батьківщину в лавах територіальної оборони.

Повідомляли також, що нові санкції США торкнулися дочок Володимира Путіна, американські активи яких тепер заморожені. Такі ж обмеження запровадили щодо дружини та дочки міністра закордонних справ Сергія Лаврова, а також прем'єра Михайла Мішустіна та члена Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.