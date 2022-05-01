У РФ хочуть обійти санкції через країни ОДКБ та Кавказ, — розвідка

За даними ГУР Міноборони, російські компанії створюють підприємства в Азербайджані, Вірменії та Грузії, щоб через них продавати свою продукцію в країнах світу.

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Для мінімізації руйнівного ефекту санкцій РФ планує залучити низку країн — учасників ОДКБ, Грузію, Вірменію та Азербайджан. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Через введення міжнародних економічних санкцій, які особливо торкнулися технологічних галузей, у РФ планують залучити треті країни для обходу санкцій. За даними розвідки, Москва планує організувати у країнах ОДКБ (аналог НАТО) виробництво деталей до російської військової продукції та товарів подвійного призначення. Особливо це стосується тих сфер, де потрібні західні постачання.

Також наголошують, що такі дії дозволять посилити залежність країн ОДКБ від Кремля — це також належить до інтересів Москви.

Окрім країн-членів ОДКБ РФ веде переговори з Азербайджаном, Вірменією та Грузією для реекспорту російської продукції на світові ринки. Росія продаватиме свої товари закордон під виглядом продукції цих трьох країн. За даними ГУР МО, для цього вже створено понад 200 компаній.

Вірменія створює у країні вигідні умови ведення бізнесу російським компаніям, насамперед у сфері IT. Вказують, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на територію Вірменії прибуло близько 85 тисяч росіян та 113 IT-компаній. За цей час створено тисячу приватних підприємств та понад 250 товариств обмеженої відповідальності, які сплачуватимуть податки у РФ та у Вірменії.

Російський передовий виробник засобів ППО "Ульяновський механічний завод" залучає Казахстан для отримання німецьких деталей для комплектування. До початку вторгнення німецькі деталі закуповували для ЗРК "Бук", зеніток "Тунгуска". Після введення санкцій їхнє постачання стало неможливим.

Нагадаємо, за даними розвідки, РФ використовує склади у Придністров'ї для контрабанди зброї. А нинішнє загострення ситуації свідчить про готовність РФ використовувати "ПМР" для загострення ситуації.

Ексвіцепрезидент "Газпромбанку" заявив, що санкції доб'ють режим Путіна вже незабаром.