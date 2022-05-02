Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків, — ЗМІ

Тепер військові судна РФ із Сирії змушені пролітати над Іраном та Каспійським морем на шляху до Ростова.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військові літаки змушені міняти повітряні маршрути, оскільки Азербайджан закрив свій повітряний простір. Про це пише видання The Azeri Times.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляється, що таким чином Баку має намір зірвати перевезення військових вантажів між РФ та Вірменією.

"Азербайджан закрив свій повітряний простір для російських військових літаків. В результаті російські військові літаки, які перевозять військові вантажі з Вірменії до Росії, змушені пролітати над Іраном і Каспійським морем на шляху до Ростов", йдеться у повідомленні.

Водночас, незважаючи на те, що ні азербайджанський, ні російський уряд не давали офіційних заяв із цього приводу, російські військові літаки, що літають з Вірменії до Росії, продовжують уникати повітряного простору Азербайджану, зазначають у The Azeri Times

Зазначимо, що 23 квітня глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина тимчасово закрила свій повітряний простір для російських цивільних і військових літаків з пунктами призначення в Сирії. Він також пояснив, що протягом трьох місяців Росія мала відповідні дозволи від турецької сторони на використання повітряного простору, проте після закінчення цього терміну Москва не внесла подальших необхідних коригування.

Через це російські військові літаки, що прямують за маршрутом із Сирії до Росії, змушені використовувати повітряний простір над Іраном та Іраком.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Росія планує створити підприємства в Азербайджані, Вірменії та Грузії, щоб через них продавати свою продукцію у країнах світу, і таким чином мінімізувати наслідки руйнівних економічних санкцій.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу 4 березня заявив, що Туреччина має намір робити все можливе, щоб запобігти подальшому продовженню війни між Україною та Росією.