ВМСУ оттеснили российские корабли на 100 километров от побережья, — ISW
Успешная операция, по мнению аналитиков, сыграет на руку Киеву и поможет смягчить блокаду украинских портов.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Военно-морские силы Украины бросили вызов Черноморскому флоту России и оттеснили вражеские корабли на расстояние до 100 километров от побережья. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны ISW от 6 июня.
Эксперты, анализируя заявления украинского командования, отмечают, что ВМСУ удалось оттеснить корабли ЧМФ РФ от побережья на расстояние до 100 километров.
Успешная операция, по данным ISW, сыграет на руку официальному Киеву в условиях блокады портов.
"Украина, вероятно, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку на Западе, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине", — говорится в отчете Института исследования войны.
По словам аналитиков, действия ВМСУ вынудили российские корабли изменить свою тактику в Черном море — оккупационный флот РФ больше полагается на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион", которые размещены в неподконтрольных Киеву Херсоне и Крыму, а не на морские средства ПВО.
В этом контексте ISW цитирует недавнее заявление Министерства обороны Великобритании о том, что россияне усиливают свои подразделения противовоздушной обороны на острове Змеиный, и предупреждение Минобороны Украины о размещении на аннексированном полуострове дополнительных дивизионов С-300.
"В совокупности эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, вынудили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они были оттеснены от украинского побережья", — добавили аналитики ISW в своем отчете от 6 июня.
Напомним, 3 июня СМИ сообщили о рекордном скоплении российских кораблей в Черном море. Десантная группировка, по данным журналистов, состоит из 12 больших десантных кораблей, входящих в состав Северного, Балтийского и Черноморского флотов.
Также сообщалось, что в Украину прибыли противокорабельные ракеты Harpoon.