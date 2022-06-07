ВМСУ оттеснили российские корабли на 100 километров от побережья, — ISW

Успешная операция, по мнению аналитиков, сыграет на руку Киеву и поможет смягчить блокаду украинских портов.

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Военно-морские силы Украины бросили вызов Черноморскому флоту России и оттеснили вражеские корабли на расстояние до 100 километров от побережья. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны ISW от 6 июня.

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Эксперты, анализируя заявления украинского командования, отмечают, что ВМСУ удалось оттеснить корабли ЧМФ РФ от побережья на расстояние до 100 километров.

Успешная операция, по данным ISW, сыграет на руку официальному Киеву в условиях блокады портов.

"Украина, вероятно, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку на Западе, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине", — говорится в отчете Института исследования войны.

По словам аналитиков, действия ВМСУ вынудили российские корабли изменить свою тактику в Черном море — оккупационный флот РФ больше полагается на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион", которые размещены в неподконтрольных Киеву Херсоне и Крыму, а не на морские средства ПВО.

В этом контексте ISW цитирует недавнее заявление Министерства обороны Великобритании о том, что россияне усиливают свои подразделения противовоздушной обороны на острове Змеиный, и предупреждение Минобороны Украины о размещении на аннексированном полуострове дополнительных дивизионов С-300.

"В совокупности эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, вынудили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они были оттеснены от украинского побережья", — добавили аналитики ISW в своем отчете от 6 июня.

Напомним, 3 июня СМИ сообщили о рекордном скоплении российских кораблей в Черном море. Десантная группировка, по данным журналистов, состоит из 12 больших десантных кораблей, входящих в состав Северного, Балтийского и Черноморского флотов.

Также сообщалось, что в Украину прибыли противокорабельные ракеты Harpoon.