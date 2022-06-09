У Мелітополі не вистачає холодильників для зберігання трупів солдатів ЗС РФ, — воєнна розвідка
За даними ГУР, окупанти вирішили використати морозильні камери місцевого м'ясокомбінату для зберігання "вантажу 200" та переобладнали підприємство в морг.
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В окупованому Мелітополі зафіксовано нестачу холодильників для зберігання тіл убитих російських військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.
За даними силовиків, для розв'язання цієї проблеми м'ясокомбінат Мелітополя окупаційна влада переобладнала в морг, який повністю забитий тілами ліквідованих солдатів ЗС РФ. Щобільше, як стверджує ГУР, підприємство більше не може приймати нові "вантажі 200".
Як зазначають у відомстві, 6 червня керівництво ЗС РФ прибуло на територію комбінату "Арон-М" для вивчення його потужностей та морозильних камер. Окупанти вважали обладнання підприємства придатним для зберігання тіл убитих військовослужбовців і вирішили переобладнати компанію в морг.
"Керівництво компанії повідомлене про рішення щодо тимчасового їх (морозильних камер — ред.) використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців. Зазначається, що зараз до Мелітополя активно привозять трупи росіян, які загинули під час боїв на напрямі Пологи — Гуляйполе", — йдеться в повідомленні військової розвідки.
ГУР МОУ також зазначає, що військово-політичне керівництво Росії протягом тривалого часу зберігає тіла вбитих військовослужбовців, щоб приховати реальні втрати ЗС РФ від російського суспільства.
Нагадаємо, 7 червня американський Інститут вивчення війни ISW повідомив про те, що ЗС РФ відводять свої підрозділи із Запорізької області. За даними аналітиків, у Мелітополі та Василівці зафіксована передислокація російських військовослужбовців у напрямку Херсона, де окупанти очікують на можливий контрнаступ ЗСУ.
Також повідомляли, що окупаційна адміністрація в Мелітополі розпочала підготовку для проведення референдуму про входження непідконтрольних Києву територій до складу РФ.