У Мелітополі не вистачає холодильників для зберігання трупів солдатів ЗС РФ, — воєнна розвідка

За даними ГУР, окупанти вирішили використати морозильні камери місцевого м'ясокомбінату для зберігання "вантажу 200" та переобладнали підприємство в морг.

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В окупованому Мелітополі зафіксовано нестачу холодильників для зберігання тіл убитих російських військовослужбовців. Про це повідомляє пресцентр Головного управління розвідки Міноборони України.

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За даними силовиків, для розв'язання цієї проблеми м'ясокомбінат Мелітополя окупаційна влада переобладнала в морг, який повністю забитий тілами ліквідованих солдатів ЗС РФ. Щобільше, як стверджує ГУР, підприємство більше не може приймати нові "вантажі 200".

Як зазначають у відомстві, 6 червня керівництво ЗС РФ прибуло на територію комбінату "Арон-М" для вивчення його потужностей та морозильних камер. Окупанти вважали обладнання підприємства придатним для зберігання тіл убитих військовослужбовців і вирішили переобладнати компанію в морг.

"Керівництво компанії повідомлене про рішення щодо тимчасового їх (морозильних камер — ред.) використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців. Зазначається, що зараз до Мелітополя активно привозять трупи росіян, які загинули під час боїв на напрямі Пологи — Гуляйполе", — йдеться в повідомленні військової розвідки.

ГУР МОУ також зазначає, що військово-політичне керівництво Росії протягом тривалого часу зберігає тіла вбитих військовослужбовців, щоб приховати реальні втрати ЗС РФ від російського суспільства.

Нагадаємо, 7 червня американський Інститут вивчення війни ISW повідомив про те, що ЗС РФ відводять свої підрозділи із Запорізької області. За даними аналітиків, у Мелітополі та Василівці зафіксована передислокація російських військовослужбовців у напрямку Херсона, де окупанти очікують на можливий контрнаступ ЗСУ.

Також повідомляли, що окупаційна адміністрація в Мелітополі розпочала підготовку для проведення референдуму про входження непідконтрольних Києву територій до складу РФ.