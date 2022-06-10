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"Опади від ЗСУ калібру 155 мм": окупантів відкинули на 5-7 км від Запоріжжя, — мер

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Мер Мелітополя Іван Федоров.
Фото: Facebook | Мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, ЗС РФ передислокує війська із Запорізького напрямку на Херсонський через удари української артилерії.

За повідомленнями мера Мелітополя Івана Федорова, за останні два тижні нашим військовим вдалося відсунути лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Про це Федоров розповів у ефірі телемарафону.

"Є факти. За останні два тижні на 5-7 км відсунули лінію фронту від Запоріжжя, — пояснив він, — тому буде деокупація і Мелітополя, і інших міст".

За словами Федорова, російське військове командування передислокує війська із Запорізького напрямку на Херсонське через "опади від ЗСУ" у вигляді ударів артилерійських установок 155 мм.

Ситуація у Запорізькій області
Ситуація на Запоріжжі: лінію фронту відсунули на 5-7 км.

За оцінками мелітопольського градоначальника, окупантів під час псевдореферендуму підтримають лише 3-5% із місцевих жителів, решта ж будуть проти.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати у яких тіла вбитих російських окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Мелітополі недостатньо холодильників, у яких можна було б зберігати тіла загиблих російських солдатів. Тому під імпровізований морг облаштували місцевий м'ясокомбінат та шукають додаткові морозильні камери.