"Опади від ЗСУ калібру 155 мм": окупантів відкинули на 5-7 км від Запоріжжя, — мер

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, ЗС РФ передислокує війська із Запорізького напрямку на Херсонський через удари української артилерії.

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За повідомленнями мера Мелітополя Івана Федорова, за останні два тижні нашим військовим вдалося відсунути лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя. Про це Федоров розповів у ефірі телемарафону.

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"Є факти. За останні два тижні на 5-7 км відсунули лінію фронту від Запоріжжя, — пояснив він, — тому буде деокупація і Мелітополя, і інших міст".

За словами Федорова, російське військове командування передислокує війська із Запорізького напрямку на Херсонське через "опади від ЗСУ" у вигляді ударів артилерійських установок 155 мм.

[ + – ] Ситуація на Запоріжжі: лінію фронту відсунули на 5-7 км.

За оцінками мелітопольського градоначальника, окупантів під час псевдореферендуму підтримають лише 3-5% із місцевих жителів, решта ж будуть проти.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Вони хочуть зберігати у яких тіла вбитих російських окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Мелітополі недостатньо холодильників, у яких можна було б зберігати тіла загиблих російських солдатів. Тому під імпровізований морг облаштували місцевий м'ясокомбінат та шукають додаткові морозильні камери.