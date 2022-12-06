В России обеспокоены тем, что украинские БПЛА смогут достать до Москвы, — The Guardian

Изначально беспилотники предназначались для разведывательных миссий. Но, по мнению украинских экспертов, их вполне могли адаптировать под барражирующий боеприпас или дрон-камикадзе.

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После атаки 6 декабря по аэродрому в Курской области РФ и вчерашних ударов по авиабазам в Рязани и Саратове российские комментаторы заговорили о том, что если Украина может наносить удары на таком большом расстоянии в тылу России, то она скорее всего способна нанести удар и по Москве. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам российских "военнных корреспондентов", удары по авиабазам наносились с помощью советских разведывательных беспилотников Ту-141 "Стриж", которые якобы незаметно смогли пролететь расстояние в 650 км по территории России.

"Так-то, до Москвы от украинской границы меньше 650 км…", — написал в своем Telegram "военкор" Юрий Котенок.

В свою очередь украинский военный аналитик Сергей Згурец сказал, что базы ВКС РФ, по которым был нанесен удар в понедельник, были единственными объектами в России, полностью обеспечивающими обслуживание бомбардировщиков, используемые для нанесения ударов по Украине. Поэтому они очень важны для российской армии.

"Пока рано говорить, о чем идет речь, но способность вооруженных сил Украины достичь военных целей в глубине территории Российской Федерации имеет очень символическое и важное значение", — написал Згурец на сайте телеканала "Еспресо".

Также в материале "Еспресо" опубликовано мнение эксперта по военной и гражданской авиации Валерия Романенко. По его словам, советский беспилотник "Стриж" изначально создавался для разведывательных целей, и хотя его дальность полета составляет до 1000 км, чтобы с его помощью атаковать наземные объекты аппарат необходимо переделать.

Впрочем, с учетом того, что беспилотник выпускался на Харьковском производственном авиационном объединении, а двигатель к нему производился на Запорожском заводе, украинские специалисты вполне могли его адаптировать под барражирующий боеприпас или дрон-камикадзе, отметил Романенко.

Напомним, что аэродроме в Курской области ночью 6 декабря произошел пожар. По словам губернатора области Романа Старовойта, на территории объекта загорелся резервуар для хранения нефти.

Ранее Фокус выяснял подробности удара по российскому аэродрому "Энгельс". Отмечалось, что чрезвычайное происшествие на авиабазе произошло в результате вероятной атаки беспилотников, которые были изготовлены "Укроборонпромом".