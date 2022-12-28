Полковник США, обучавший украинских солдат, рассказал о достоинствах и недостатках ВСУ

По словам американского военного, украинские солдаты хорошо работают с беспилотниками. Он призвал Запад дать им больше новых БПЛА.

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Полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн, который ранее тренировал украинских солдат, рассказал о достоинствах и недостатках украинской армии. По его словам, большинство украинских солдат показались ему профессиональными. Об этом рассказал во время подкаста The Team House.

По его словам, Милберн он поддерживает Украину и украинцев. Однако в разговоре с ведущими отметил, что одним из главных недостатков является коррупция.

Отметим, что во время двухчасовой беседы Милберн также обсудил с ведущими тактику ведения войны и похвалил украинских военных за хорошую работу с БПЛА. По его мнению, Запад должен предоставить ВСУ "совершенные европейские и американские беспилотники".

Также Милберн высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он отметил, что глава Кремля не так сильно страдает от сообщений о неудачах на фронте, как все думают.

"Я думаю, очень легко считать Путина сумасшедшим, — сказал Милберн.

[ + – ] Эндрю Милберн на подкасте The Team House.

Кто такой Эндрю Милберн

Издание Newsweek пишет, что до своего пребывания в Украине Милберн более 30 лет служил в морской пехоте США и проходил службу в Ираке и Афганистане. В 2020 году он опубликовал свои мемуары "Когда нарастает буря", в которых рассказывается о его пребывании на полях сражений по всему миру.

Ранее Фокус писал, что СМИ пишут, что Кремль проводит большую кампанию в Африке, чтобы переманить союзника США на свою сторону. Журналисты заявили, что Кремль пытается распространять свою пропаганду в странах Африки, где позиции Запада ослабли. Там начинают работать пророссийские СМИ в обмен на военную помощь.

Еще напомним, что Данилов уверен, что в России опасаются за свои стратегические бомбардировщики. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у РФ хватит ракет максимум на четыре массированных обстрела Украины.