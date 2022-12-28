Кремль проводит большую кампанию в Африке, чтобы переманить союзника США на свою сторону, — СМИ

Журналисты пишут, что Кремль пытается распространять свою пропаганду в странах Африки, где позиции Запада ослабли. Там начинают работать пророссийские СМИ в обмен на военную помощь.

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Россия активно пытается склонить Уганду на свою сторону в противостоянии с США. Так, во время встречи с представителями Минобороны Уганды посол России Владлен Семиволос и глава отдела идеологии посольства Евгений Калашников попросили показывать по телевидению российские новости. Взамен РФ будет в ускоренных темпов поставлять стране свои ударные вертолеты. Об этом пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что теперь самая популярная телекомпания страны, Угандийская радиовещательная корпорация, показывает миллионам жителей кремлевские новости. В них рассказывается об "успехах" России в войне против Украины, а также о том, что во всех проблемах Африки виноват Запад.

Кроме того, как сказано в материале, был сформирован так называемый "бэк-офис", который занимается дискредитацией оппозиции текущему правительству.

Журналисты пишут, что в группе WhatsApp высокопоставленные чиновники по связям с общественностью Уганды направляют местные СМИ на публикацию пророссийских статей, которые изображают Запад слабым, а Москву — более надежным партнером.

Издание пишет, что представители правительства Уганды и министерства обороны отрицают свою помощь российской пропаганде. А Семиволос, российский посол, российское посольство и представители Кремля не ответили на запросы о комментариях.

Интересы РФ в Африке

Журналисты отметили, что в последние годы США потеряли влияние в Африке. Этим воспользовалась РФ и перехватила инициативу. Российские компании инвестировали в военные, горнодобывающие и энергетические проекты в нескольких странах.

Более того, как сообщается, многие африканские страны сохраняют прочные связи с Москвой, восходящие к поддержке Советским Союзом движений за независимость во время Холодной войны. Российские наемники действовали в нестабильных странах, включая Центральноафриканскую Республику, Мали и Судан.

Ранее Фокус писал, что СМИ сообщили, что наемники захватили африканскую страну, сделав ее вассалом России. Журналисты пишут, что президент ЦАР фактически контролируется российскими наемниками из "группы Вагнера". Они помогают ему удерживать власть, а взамен получают возможность выкачивать из страны ресурсы.

Еще напомним, что эксперты выяснили, где "группа Вагнера" набирает наемников. Личный состав боевиков, по данным журналистов, часто пополняют за счет депортированных из Херсонской и Николаевской областей. Часть