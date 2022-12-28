Кремль проводить велику кампанію в Африці, щоб переманити союзника США на свій бік, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Кремль намагається розповсюджувати свою пропаганду в країнах Африки, де позиції Заходу ослабли. Там починають працювати проросійські ЗМІ в обмін на військову допомогу.

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Росія активно намагається схилити Уганду на свій бік у протистоянні зі США. Так, під час зустрічі із представниками Міноборони Уганди посол Росії Владлен Семиволос та голова відділу ідеології посольства Євген Калашніков попросили показувати по телебаченню російські новини. Натомість РФ у прискорених темпах постачатиме країні свої ударні вертольоти. Про це пише Wall Street Journal.

Повідомляється, що тепер найпопулярніша телекомпанія країни Угандійська радіомовна корпорація показує мільйонам жителів кремлівські новини. У них розповідається про "успіхи" Росії у війні проти України, а також про те, що у всіх проблемах Африки винен Захід.

Крім того, як сказано у матеріалі, було сформовано так званий "бек-офіс", який займається дискредитацією опозиції поточному уряду.

Журналісти пишуть, що у групі WhatsApp високопосадовці зі зв'язків із громадськістю Уганди направляють місцеві ЗМІ на публікацію проросійських статей, які зображують Захід слабким, а Москву — надійнішим партнером.

Видання пише, що представники уряду Уганди та міністерства оборони заперечують свою допомогу російській пропаганді. А Семиволос, російський посол, російське посольство та представники Кремля не відповіли на запити про коментарі.

Інтереси РФ у Африці

Журналісти зазначили, що останніми роками США втратили вплив в Африці. Цим скористалася РФ та перехопила ініціативу. Російські компанії інвестували у військові, гірничодобувні та енергетичні проєкти у кількох країнах.

Щобільше, як повідомляється, багато африканських країн зберігають міцні зв'язки з Москвою, які почали налагоджуватися ще Радянським Союзом, який підтримав рухи за незалежність під час Холодної війни. Російські найманці діяли у нестабільних країнах, включаючи Центральноафриканську Республіку, Малі та Судан.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ повідомили, що найманці захопили африканську країну, зробивши її васалом Росії. Журналісти пишуть, що президент ЦАР фактично контролюється російськими найманцями із "групи Вагнера". Вони допомагають йому утримувати владу, а натомість отримують можливість викачувати з країни ресурси.

Ще нагадаємо, що експерти з'ясували, де "група Вагнера" набирає найманців. Особовий склад бойовиків, за даними журналістів, часто поповнюють коштом депортованих із Херсонської та Миколаївської областей. Частина