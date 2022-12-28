Полковник США, який навчав українських солдатів, розповів про переваги та недоліки ЗСУ

За словами американського військового, українські солдати добре працюють із безпілотниками. Він закликав Захід дати їм більше нових БПЛА.

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Полковник морської піхоти США у відставці Ендрю Мілберн, який раніше тренував українських солдатів, розповів про переваги та недоліки української армії. За його словами, більшість українських солдатів видалися йому професійними. Про це розповів під час подкасту The Team House.

За його словами, Мілберн він підтримує Україну та українців. Однак у розмові з ведучими зазначив, що одним із головних недоліків є корупція.

Зазначимо, що під час двогодинної бесіди Мілберн також обговорив із провідними тактику ведення війни та похвалив українських військових за хорошу роботу з БПЛА. На його думку, Захід має надати ЗСУ "досконалі європейські та американські безпілотники".

Також Мілберн висловився про президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що глава Кремля не так сильно страждає від повідомлень про невдачі на фронті, як усі думають.

"Я думаю, дуже легко вважати Путіна божевільним", — сказав Мілберн.

[ + – ] Ендрю Мілберн на подкасті The Team House.

Хто такий Ендрю Мілберн

Видання Newsweek пише, що до свого перебування в Україні Мілберн понад 30 років служив у морській піхоті США та проходив службу в Іраку та Афганістані. У 2020 році він опублікував свої мемуари "Коли наростає буря", в яких розповідається про його перебування на полях битв по всьому світу.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ пишуть, що Кремль проводить велику кампанію в Африці, щоб переманити союзника США на свій бік. Журналісти заявили, що Кремль намагається поширювати свою пропаганду у країнах Африки, де позиції Заходу ослабли. Там починають працювати проросійські ЗМІ в обмін на військову допомогу.

Ще нагадаємо, що Данилов упевнений, що у Росії побоюються за свої стратегічні бомбардувальники. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, у РФ вистачить ракет максимум на чотири масовані обстріли України.