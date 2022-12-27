"Вони не очікували": у Росії побоюються за свої стратегічні бомбардувальники, — Данілов

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У Росії почали ховати свої стратегічні бомбардувальники. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

Данілов стверджує, що в Росії побоюються нових обстрілів аеродромів. Він зазначив, що удари по російських військових об'єктах у глибокому тилу країни показали, що на території РФ немає безпечних місць.

Секретар РНБО також повідомив, що Російська Федерація не має у своєму розпорядженні великої кількості стратегічних ракетоносців, здатних завдавати ударів із повітря. Крім того, останнім часом російській авіації було завдано істотних збитків.

"Трапляється, коли хтось робить, що їх дедалі менше. На сьогодні ворог їх почав ховати. Він розуміє, що ми можемо справно діставати їх навіть на тих територіях, на яких вони не очікували", — сказав Данілов журналістам.

За словами чиновника, за потреби російська військова техніка може потрапити під удар навіть на Далекому Сході або в Приморському краї.

Олексій Данілов також висловився щодо можливої ракетної атаки з боку ЗС РФ на Новий рік. Він закликав українців не ігнорувати сигнали про повітряні тривоги.

"На жаль, ми не можемо гарантувати, що перед Новим роком не буде масованого обстрілу. Ми точно знаємо, що в нього вже залишилося не так багато ракет на масовані обстріли _ два-три, максимум чотири рази", — зазначив секретар РНБО.

Раніше ми писали про те, 5 грудня в аеропорту "Енгельс-2" у Саратовській області стався вибух, і було пошкоджено щонайменше один літак Ту-95. Після цього інциденту росіяни вирішили прибрати з поля зору свої бомбардувальники, про що свідчать супутникові знімки.

Фокус також писав, що 12 грудня стало відомо про смерть трьох російських військових через удар по авіабазі "Дягілєво" під Рязанню. Серед загиблих був льотчик стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Ще ми повідомляли про те, яке озброєння Росія розмістила на Кримському півострові. Журналісти видання "Радіо свобода" знайшли 10 аеродромів у Криму, де базуються винищувачі та бомбардувальники.