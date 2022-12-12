Удар по російській авіабазі під Рязанню: ліквідовано льотчика Ту-22М3 (фото)

Завдяки успішній атаці вдалося пошкодити не лише сам стратегічний бомбардувальник, а й знищити майора ПКС РФ Євгена Навлютова разом із двома товаришами по службі.

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Після удару по авіабазі "Дягілєво" під Рязанню загинуло троє російських військових, один із них це льотчик стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

На аеродромі після "прильоту" спалахнула одна з машин постачання літака Ту-22М3. Вона також пошкодила сам стратегічний бомбардувальник. Від удару загинуло троє військових. Серед них майор ПКС РФ Євген Навлютов, його товариш по службі Олександр Шнотін і ще один військовий Андрій Столяров.

[ + – ] Майор ПКС РФ Навлютов крайній праворуч

Навлютову та Шнотіну було по 30 років. Вони прибули на авіабазу як на "відрядження". Військову службу вони проходили у Шайківці, що у Калузької області. Також п'ятеро військовослужбовців отримали поранення.

5 грудня Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало фото пошкоджень літака у Дягілєво. Бомбардувальник з бортовим номером RF-34110 отримав пошкодження у хвостовій частині літака та правої консолі стабілізатора. Для його відновлення потрібні тижні роботи.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що Україна має повне право завдавати ударів у глибокому тилу РФ. Це стало новим витком повномасштабної війни.

У Міноборони РФ підтвердили атаку по аеродромах, заявивши, що удари завдавалися радянськими БПЛА "Стриж".