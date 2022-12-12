Удар по российской авиабазе под Рязанью: был ликвидирован летчик Ту-22М3 (фото)

Благодаря успешной атаке удалось повредить не только сам стратегический бомбардировщик, но и уничтожить майора ВКС РФ Евгения Навлютова вместе с двумя сослуживцами.

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После удара по авиабазе Дягилево под Рязанью погибло трое российских военных, один из них это летчик стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

На аэродроме после "прилета" загорелась одна из машин снабжения самолета Ту-22М3. Она также повредила сам стратегический бомбардировщик. От удара погибло трое военных. Среди них майор ВКС РФ Евгений Навлютов, его сослуживец Александр Шнотин и еще один военный Андрей Столяров.

[ + – ] Майор ВКС РФ Навлютов крайний справа

Навлютову и Шнотину было по 30 лет. Они прибыли на авиабазу в качестве "командировки". Военную службу они проходили в Шайковке, что в Калужской области. Также пятеро военнослужащих получили ранения.

5 декабря Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало фото повреждений самолета в Дягилево. Бомбардировщик с бортовым номером RF-34110 получил повреждения в хвостовой части самолета и правой консоли стабилизатора. Для его восстановления потребуются недели работы.

Напомним, в ЕС заявили, что Украина имеет полное право наносить удары в глубоком тылу РФ. Это стало новым витком полномасштабной войны.

В Минобороны РФ подтвердили атаку по аэродромам заявив, что удары наносились советскими БПЛА "Стриж".