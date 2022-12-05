Удар по авиабазам РФ: последствия атаки по Дягилево показали со спутника (фото)

Военное командование Воздушных сил ВСУ также обнародовало несколько фото с авиабазы. На кадрах видны повреждения двигателя и правой консоли стабилизатора бомбардировщика Ту-22М.

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Израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI) опубликовала снимки, показывающие последствия взрыва на авиабазе Дягилево в Рязанской области России. В комментарии к фото говорится, что разбросанные объекты возле российского Ту-22М и следы ожогов на нем говорят о вероятном повреждении самолета, сообщает CNN.

"На снимке от 05.12.2022 видны следы ожогов и объекты возле самолета Ту-22М, который, вероятно, был поврежден", — говорится в сообщении.

[ + – ] ISI опубликовала снимки, показывающие последствия взрыва на авиабазе Дягилево

Командование Воздушных сил ВСУ также опубликовало фото повреждений самолетов в Дягилево. На фото бомбардировщика с бортовым номером RF-34110 заметны значительные повреждения двигателя в хвостовой части самолета и правой консоли стабилизатора.

[ + – ] Повреждения российского Су-22М

Напомним, сегодня утром 5 декабря были атакованы две авиабазы на территории РФ в Рязанской области и Саратовской области. Министерство обороны РФ подтвердило атаку по авиабазам в "Дягилево" и "Энгельс". По мнению российский "военных корреспондентов" удары были нанесены с помощью советских БПЛА Ту-141 "Стриж", которым якобы удалось незамеченными пролететь расстояние в 650 км.

Комментируя инцидент, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что украинская сторона не опровергает и не подтверждает причастность к атакам по российским авиабазам. По словам Андрея Юсова, более полную информацию о происшествии Украина предоставит после победы.

В связи с ударами по аэродромам РФ в Евросоюзе отметили, что атаки в глубоком тылу РФ стали новым витком в российско-украинской войне. По словам спикера внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, в любом случае Украина имеет полное право противостоять российской агрессии.