Удар по авіабазах РФ: наслідки атаки по "Дягілєво" показали із супутника (фото)

Військове командування Повітряних сил ЗСУ також оприлюднило кілька фото з авіабази. На кадрах видно пошкодження двигуна та правої консолі стабілізатора бомбардувальника Ту-22М.

Related video

Ізраїльська супутникова компанія ImageSat International (ISI) опублікувала знімки, що показують наслідки вибуху на авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області Росії. У коментарі до фото йдеться, що розкидані об'єкти біля російського Ту-22М та сліди опіків на ньому говорять про ймовірне пошкодження літака, повідомляє CNN.

"На знімку від 05.12.2022 видно сліди опіків та об'єкти біля літака Ту-22М, який, ймовірно, пошкоджений", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] ISI опублікувала знімки, що показують наслідки вибуху на авіабазі "Дягілєво"

Командування Повітряних сил ЗСУ також опублікувало фото пошкоджень літаків у "Дягілєво". На фото бомбардувальника з бортовим номером RF-34110 помітні значні пошкодження двигуна у хвостовій частині літака та правій консолі стабілізатора.

[ + – ] Ушкодження російського Ту-22М

Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 грудня, атакували дві авіабази на території РФ у Рязанській області та Саратовській області. Міністерство оборони РФ підтвердило атаку по авіабазах в "Дягілєво" та "Енгельс". На думку російських "воєнних кореспондентів" ударів було завдано за допомогою радянських БПЛА Ту-141 "Стриж", яким нібито вдалося непоміченими пролетіти відстань 650 км.

Коментуючи інцидент, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що українська сторона не спростовує та не підтверджує причетність до атак по російських авіабазах. За словами Андрія Юсова, повнішу інформацію про подію Україна надасть після перемоги.

У зв'язку з ударами по аеродромах РФ у Євросоюзі зазначили, що атаки у глибокому тилу РФ стали новим витком у російсько-українській війні. За словами речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, у будь-якому разі Україна має повне право протистояти російській агресії.