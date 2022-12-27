"Они не ожидали": в России опасаются за свои стратегические бомбардировщики, — Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у РФ хватит ракет максимум на четыре массированных обстрела Украины.

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В Российской Федерации начали прятать свои стратегические бомбардировщики. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

Данилов утверждает, что в России опасаются новых обстрелов аэродромов. Он отметил, что удары по российским военным объектам в глубоком тылу страны показали, что на территории РФ нет безопасных мест.

Секретарь СНБО также сообщил, что Российская Федерация не располагает большим количеством стратегических ракетоносцев, способных наносить удары с воздуха. Кроме того, за последнее время российской авиации был нанесен существенный ущерб.

"Случается, что кто-то делает, что их становится все меньше. На сегодняшний день враг их начал прятать. Он понимает, что мы можем исправно доставать их даже на тех территориях, на которых они не ожидали", — сказал Данилов журналистам.

По словам чиновника, при необходимости российская военная техника может попасть под удар даже на Дальнем Востоке или в Приморском крае.

Алексей Данилов также высказался по поводу возможной ракетной атаки со стороны ВС РФ на Новый год. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы о воздушных тревогах.

"К сожалению, мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет массированного обстрела. Мы точно знаем, что у него уже осталось не так много ракет на массированные обстрелы – два-три, максимум четыре раза", — отметил секретарь СНБО.

Ранее мы писали о том, 5 декабря в аэропорту "Энгельс-2" в Саратовской области произошел взрыв и был поврежден как минимум один самолет Ту-95. После этого инцидента россияне решили убрать из виду свои бомбардировщики, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Фокус также писал, что 12 декабря стало известно о смерти трех российских военных из-за удара по авиабазе "Дягилево" под Рязанью. Среди погибших был летчик стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Еще мы сообщали о том, какое вооружение Россия разместила на Крымском полуострове. Журналисты издания "Радио свобода" нашли 10 аэродромов в Крыму, где базируются истребители и бомбардировщики.