Як вважає Сергій Лавров, говорячи про "обезголовлювальний удар" по Кремлю, посадовці з Пентагону натякають на фізичне усунення президента Росії.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв'ю агентству ТАСС.

Глава МЗС РФ наголосив, що заяви "неназваних офіційних осіб" із Пентагону про завдання "обезголовлювального удару" по Кремлю є загрозою усунення російського президента.

"Деякі "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлювального удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави", — зокрема, сказав він.

Лавров зазначив, що подібний удар по Кремлю матиме "наслідки".

"Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", — висловився російський дипломат.

Також Лавров нагадав про заяви, що надходять від Заходу, про ядерну загрозу з боку Російської Федерації.

"Там, схоже, зовсім відкинули якісь пристойності. Яскраво відзначилася, зокрема, відома Ліз Трасс [колишня прем'єр-міністриня Великої Британії], яка без тіні сумніву заявила в процесі передвиборчих дебатів, що цілком готова віддати наказ про ядерний удар", — прокоментував політик.

При цьому він згадав про "зашкалювальні провокації київського режиму", в межах яких президент України Володимир Зеленський нібито "договорився до вимоги превентивних ядерних ударів НАТО" по території РФ. Глава МЗС стверджує, що "це переходить межі допустимого".

Водночас Лавров заявив, що Україні краще "добро-поздорову" виконати вимоги Москви щодо "демілітаризації та денацифікації". За його словами, Україна має виконати всі умови Кремля, визнавши окуповані території за Росією.

Нагадаємо, 22 грудня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "сучиним сином" Заходу та інструментом протидії Росії.