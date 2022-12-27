В МИД РФ заявили, что США угрожают ликвидировать Путина

Как считает Сергей Лавров, говоря об "обезглавливающем ударе" по Кремлю, должностные лица из Пентагона намекают на физическое устранение президента России.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю являются угрозой устранения российского президента.

"Некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар". По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства", — в частности, сказал он.

Лавров отметил, что подобный удар по Кремлю будет иметь "последствия".

"Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", — высказался российский дипломат.

Также Лавров напомнил о поступающих от Запада заявлениях о ядерной угрозе со стороны Российской Федерации.

"Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс [бывший премьер-министр Великобритании], без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе", — прокомментировал политик.

При этом он упомянул о "зашкаливающих провокациях киевского режима", в рамках которых президент Украины Владимир Зеленский якобы "договорился до требования превентивных ядерных ударов НАТО" по территории РФ. Глава МИД утверждает, что "это переходит границы допустимого".

В то же время Лавров заявил, что Украине лучше "подобру-поздорову" выполнить требования Москвы о "демилитаризации и денацификации". По его словам, Украина должна выполнить все условия Кремля, признав оккупированные территории за Россией.

Напомним, 22 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "сукиным сыном" Запада и инструментом противодействия России.