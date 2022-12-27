"Подобру-поздорову": Лавров начал угрожать Украине российской армией

По словам главы МИД РФ, Киев якобы полностью контролируется Вашингтоном. По его словам, Украина должна выполнить все требования Москвы, признав оккупированные территории за ней.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна выполнить требования РФ "подобру-поздорову", иначе все якобы решит российская армия. Об этом пишет российские пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, Киев знает условия Москвы по "демилитаризации и денацификации", а потому должен их выполнить и прекратить "бессмысленное сопротивление". Также Украина, по его мнению, должна признать за Россией уже оккупированные территории.

"Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России", — сказал Лавров.

По его словам, вся инициатива находится на стороне Украины и США, которые якобы все курируют.

"Они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление", — добавил Лавров.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин дал интервью корреспонденту российского телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Там глава Кремля заявил, что Россия якобы готова к переговорам.

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", — сказал президент страны-агрессора.

Ранее Фокус писал, что у Путина хотят провести "выборы" на оккупированных территориях Украины. По информации РосСМИ, Москва планирует мероприятие к осени 2023 года, несмотря на ввод военного положение в захваченных областях.

Еще сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры до Нового года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров уже известна, однако не стал ее называть.