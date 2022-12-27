Лавров почав загрожувати Україні російською армією

За словами глави МЗС РФ, Київ нібито повністю контролює Вашингтон. За його словами, Україна має виконати всі вимоги Москви, визнавши окуповані території за нею.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна має виконати вимоги РФ "добро-поздорову", інакше все нібито вирішить російська армія. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАРС.

За його словами, Київ знає умови Москви щодо "демілітаризації та денацифікації", а тому має їх виконати та припинити "безглуздий опір". Також Україна, на його думку, має визнати за Росією вже окуповані території.

"Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія Росії", — сказав Лавров.

За його словами, вся ініціатива знаходиться на боці України та США, які нібито усе курують.

"Вони будь-якої миті можуть припинити безглуздий опір", — додав Лавров.

Зазначимо, що нещодавно президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю кореспондентові російського телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну. Там глава Кремля заявив, що Росія нібито готова до переговорів.

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки. Але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", — сказав президент країни-агресора.

Раніше Фокус писав, що у Путіна хочуть провести "вибори" на окупованих територіях України. За інформацією РосЗМІ, Москва планує захід до осені 2023 року, всупереч введення воєнного стану у захоплених областях.

Ще повідомлялося, що Володимир Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори до Нового року. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дата переговорів вже відома, проте не став її називати.