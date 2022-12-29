"Будет хуже": Россия после Путина начнет новую войну против Украины и Запада, — Арестович (видео)

Советник ОП заявил, что российские элиты сплотятся после смерти Путина. В РФ возьмут вверх реваншистские настроения, а страна превратится в подобие Северное Кореи.

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Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после смерти президента Владимира Путина в России к власти могут прийти более радикально настроенные силы. Они начнут новую войну против Украины и Запада с учетом всех ошибок, которые были допущены в теперешней войне. Об этом Арестович заявил во время беседы с российской журналисткой Юлией Латыниной.

По словам советника ОП, на смену Путина придет конгломерат "Пригожиных и Кадыровых", а также олигархов, которые смогут договориться с режимом. Новая реальность России будет очень похожа на Северную Корею.

"Это будет хуже, чем с Путиным. Потому что реваншистские тенденции возобладают, и Россия начнет активно готовиться ко второму раунду против Украины и Запада с учетом всех ошибок. Они подпустят ультрапатриотов как пассионарную часть общества, дадут возможность тем, кто соображает проделать работу над ошибками", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович о России после Путина

По его словам, от Украины зависит, сможет ли она построить послевоенное будущее, которое вдохновляет, провести реконструкцию и подготовиться ко второй практически неизбежной войне. В развале России Арестович очень сомневается.

"Мне кажется, что это очень преувеличенная история. Наоборот, элиты сомкнуться на фоне угрозы развала, на фоне желания отыграться за поражение", — сказал советник ОП.

По его мнению, это вопрос выживания для российских элит. Они смогут все поделить при помощи силы. Этим же методом разбираться с либерально настроенными силами.

"Кувалда — и поделили", — отметил Арестович.

Он заявил, что радикалов поддержит и российский народ, который также хочет выжить. Россияне уже сейчас думают, что теперешняя война начата зря, однако проиграть ее нельзя.

"Если уже начали, то проиграть мы не можем. Это же великая Россия!" — отметил Арестович.

Ранее Фокус писал, что журналисты сообщили, что россияне с гордостью отправляют своих сыновей умирать в Украину. СМИ пишут, что жители Рязане даже после взрывов на аэродроме Дягилева не перестали поддерживать Путина и войну, которую он начал против Украины.

Еще напомним, что в МИД РФ заявили, что США угрожают ликвидировать Путина. Как считает Сергей Лавров, говоря об "обезглавливающем ударе" по Кремлю, должностные лица из Пентагона намекают на физическое устранение президента России.

Еще сообщалось, что Буданов заявил, что война против российских оккупантов зашла в тупик. Глава ГУР заявил, что реальной угрозы со стороны Беларуси пока нет, а Иран не поставлял России свои ракеты для атак на украинскую инфраструктуру.