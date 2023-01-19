Вербуют мигрантов и наркозависимых: в РФ готовятся ко второй волне мобилизации, – ISW

По словам аналитиков, в российской армии продолжают фиксировать случаи неподчинения и дезертирства.

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В Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация и идет подготовка к новой волне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 18 января.

Аналитики указывают на то, по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин старшего возраста, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

В отчете упоминается об информации, предоставленной Центром национального сопротивления, согласно которой в Северной Осетии на военную службу вербуют наркозависимых людей.

Один из пленных российских военнослужащих сообщил ЦНС, что ему не удалось преодолеть свою зависимость и он продолжал употреблять запрещенные вещества, воюя на Запорожском направлении.

"Мобилизировался человек из-за угрозы предстать перед судом. Его задержали из-за управления автомобилем без документов. Для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину", — пишут в ЦНС.

Эксперты ISW также отметили, что в Вооруженных силах России распространена проблема дезертирства и неподчинения командирам. К примеру, 18 января стало известно о том, что власти РФ разыскивают бойца, самовольно покинувшего часть. По данным источника, военнослужащий погиб в результате перестрелки с сотрудниками полиции.

Обвинение в дезертирстве также получили восемь мобилизованных из Калининградской области, которые выехали из Луганщины в РФ на такси и автобусе.

По данным радио "Свободный Кавказ" от 15 января, контрактники из Дагестана 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались принимать участие в войне в Украине и выполнять приказы командира.

Напомним, что 18 января в ГУР МО Украины сообщили о новой волне мобилизации в центральных регионах России. По данным ведомства, в Москве запретили собираться группами более 20 человек, а в столичные предприятия начали наведываться сотрудники военкоматов.

Еще Фокус писал о том, что 13 января Главное управление разведкой Украины сообщило о планах Кремля по созданию армии численностью в два миллиона человек. По словам украинских разведчиков, в РФ проводятся изменения на законодательном уровне, которые позволят регламентировать проведение очередной волны мобилизации.