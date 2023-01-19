Лучше натренированы: польский генерал назвал преимущество ВСУ над ВС РФ

По словам военного эксперта Вальдемара Скшипчака, у ВСУ более удачная система управления. В отличие от российских военных, украинские командиры могут действовать самостоятельно в зависимости от сложившейся ситуации.

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Польский генерал и военный эксперт Вальдемар Скшипчак объяснил, в чем заключается принципиальная разница между Вооруженными силами Украины и ВС РФ. Об этом он рассказал в интервью BBC, опубликованном в четверг, 19 января.

По словам Скшипчака, у ВСУ более удачная система управления, которая позволяет командирам действовать самостоятельно в соответствии с ситуацией. У российских военных, напротив, "верхушка" должна знать все, что происходит внизу.

Как отметил генерал, украинские военные — пример для мира, как нужно бороться за свою родину.

"Украинские военные лучше тренированы. У них есть боевой дух. Они сражаются за свою страну. Украина показывает, что Россию можно победить. Я лично благодарю украинцев за это. А россияне не знают сами, зачем они оказались на той войне", — рассказал Вальдемар Скшипчак.

Спикер подчеркнул, что благодаря успехам на фронте Украина "изменила мышление Запада" о Росси. Пример тому — разгром первой танковой армии, которую, как отметил эксперт, боялись в Европе.

"Это пример, как следует защищаться от России, как нужно защищать родину. Учимся сегодня этому у украинцев", — подытожил Скшипчак.

Напомним, депутат Верховной Рады от партии "Голос" Андрей Осадчук 19 января рассказал, что руководители европейских стран годами думали только о том, как обеспечить комфортную жизнь своим гражданам. В итоге оказались не готовы к тому, чтобы стать лидерами во время войны.

Ранее сообщалось, что по данным отчета Института изучения войны (ISW) от 18 января, в Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация и идет подготовка к новой волне. Аналитики указывают на то, по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин старшего возраста, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.