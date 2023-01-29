Тільки танків недостатньо: у США назвали умову перемоги України у війні з РФ

Союзники мають не лише надати танки, бронемашини та сучасні боєприпаси, а й розширити спеціальну програму навчання, щоб українські військові могли ефективно використати все нове обладнання

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Для того, щоб допомогти Україні виграти війну з Росією на полі бою, крім постачання необхідної техніки, США повинні ще й навчити бійців ЗСУ працювати з нею. Про це пише NYT.

На думку експертів, яких опитало медіа, Сполученим Штатам та їхнім союзникам доведеться не лише надати нещодавно обіцяні танки, бронемашини та сучасні боєприпаси, а й розширити спеціальну програму навчання, щоб українські військові могли ефективно використати все нове обладнання.

Швидше за все це буде курс прискореної підготовки для українських військових.

"Ми хочемо поставити ЗСУ в найкраще можливе становище, щоб ця війна закінчилася на полі бою. Чи закінчиться вона дипломатією чи якоюсь комбінацією, але потрібно, щоб українці зайняли на воєнній карті найвигідніші позиції для свого довгострокового майбутнього і для того, щоб Путін відчув стратегічну невдачу", — заявила в Сенаті в четвер заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, протягом кількох місяців в Україну прибудуть танки Challenger 2, M1 Abrams та Leopard 2. Завдяки балістичному комп'ютеру з лазерним далекоміром, датчиком вітру, нахилу, типом боєприпасу, температури стволу та повітря, а також обчислення швидкості танка, західна зброя ніколи не промахується.

Фокус також писав, чому Україні такі важливі танки Леопард-2, Абрамс та Челенджер-2. На думку військових експертів, з якісним управлінням і застосуванням якісні танки домінуватимуть на полі бою.