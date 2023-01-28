Західні танки проти ЗС РФ: чому російська бронетехніка буде вкрай вразливою ціллю

За рахунок передової оптики західний танк зможе знищити російський першим. Також Томас Тейнер стверджує, що машини ЗС РФ не зможуть пробити в лоб M1 Abrams, а ось M1 Abrams Т-72 або Т-90 зможе.

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Протягом кількох місяців в Україну прибудуть танки Challenger 2, M1 Abrams і Leopard 2. Колишній італійський військовий і аналітик Томас Тейнер розповів, чому машини будуть великою загрозою для ЗС РФ.

Західні сучасні танки незабаром "борознитимуть український степ" для пошуку та знищення російської бронетехніки. Будь-який із трьох танків Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams, як каже аналітик, кращий за російські. Також ізраїльський Merkava IV або корейський K2 Black Panther також більш боєздатний, ніж Т-72, Т-80 або Т-90.

Тейнер зазначає, що навіть якщо візуально порівняти M1A2 Abrams із Т-72 та Т-80, то видно, що американський танк більший, а ще важчий на 15-20 тонн. Ця додаткова вага пов'язана з посиленою бронею. Російські танки не здатні пробити лобову броню західного танка на дистанції 2 км. Як стверджує аналітик, це пов'язано з тим, що російські боєприпаси мають меншу бронепробивність, ніж захист танка.

[ + – ] M1 Abrams і Т-72

Водночас західні снаряди з легкістю проб'є в лоба будь-який російський танк. До того ж у них якісніша оптика, а це означає, що екіпаж швидше знайде і знищить машину ЗС РФ.

[ + – ] Навчальний танковий боєприпас для західного танка

Завдяки балістичному комп'ютеру з лазерним далекоміром, датчиком вітру, нахилу, типом боєприпасу, температури стовбура та повітря, а також обчислення швидкості танка, західна зброя ніколи не промахується.

[ + – ] Місце командира в танку M1A1 FEP Abrams [ + – ] Місце командира в Т-90

Томас Тейнер стверджує, що великою перевагою є тепловізори на західних танках. Уночі російські танкісти навіть не побачать їх, а західні зможуть знайти й знищити машину на дистанції до 5 км. Втекти Т-72, Т-80 або Т-90 не вдасться, тому що їхня швидкість заднього ходу не перевищує й 10 км.

Єдиною загрозою для західних танків будуть російські протитанкові піхотні розрахунки та гелікоптери з ПТРК.

Нагадаємо, 26 січня в ЗМІ писали, що Німеччина готова передати велику кількість боєприпасів для танків "Леопард".

У РФ також заявляли, що робот "Маркер" зможе знищувати західні танки за рахунок протитанкових ракет.