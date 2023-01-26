Німеччина готова передати велику кількість боєприпасів для танків Leopard в Україні, — ЗМІ

Найбільший європейський виробник озброєння Rheinmetall зможе надати боєприпаси із запасів, заготовлених заздалегідь.

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Німецька збройова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Німеччина та інші країни відправлять до України. Як повідомили 25 січня оглядачі Tagesschau з посиланням на керівництво концерну, запас боєкомплектів великого калібру було зроблено наперед.

"Концерн Rheinmetall підготувався і значно збільшив свої потужності в секторі боєприпасів, особливо великокаліберних, як запобіжний засіб", — йдеться в публікації.

Представники одного з найбільших виробників військової техніки та зброї в Європі Rheinmetall зазначили, що з метою нарощування виробництва снарядів було інвестовано значні кошти, що дозволило створити нові виробничі потужності та залучити новий персонал.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, а також НАТО та уряд Німеччини, включаючи надання необхідних їм боєприпасів", — заявило керівництво компанії.

Крім того, в компанії підкреслили, що з розширенням виробничих потужностей концерн також здатний задовольнити прогнозоване зростання попиту на боєприпаси з боку Бундесверу та збройних сил інших країн, на озброєнні яких перебувають танки Leopard.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив відправку в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams. За його словами, ця техніка є не наступальною загрозою для РФ, а допомогою ЗСУ в контрнаступі з метою звільнення окупованих територій.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 25 січня зазначив, що після того, як танки Abrams і Leopard прибудуть в Україну, російські війська виявляться в менш вигідному становищі. За його словами, після чергової військової допомоги Україні у міжнародних партнерів з'явилася можливість забезпечити тривалий мир.