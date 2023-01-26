Германия готова передать большое количество боеприпасов для танков Leopard в Украине, — СМИ

Крупнейший европейский производитель вооружения Rheinmetall сможет предоставить боеприпасы из запасов, которые были заготовлены заранее.

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Немецкая оружейная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Германия и другие страны отправят в Украину. Как сообщили 25 января обозреватели Tagesschau со ссылкой на руководство концерна, запас боекомплектов крупного калибра был сделан заранее.

"Концерн Rheinmetall подготовился и значительно увеличил свои мощности в секторе боеприпасов, особенно крупнокалиберных, в качестве меры предосторожности", — говорится в публикации.

Представители одного из крупнейших производителей военной техники и оружия в Европе Rheinmetall отметили, что с целью наращивания производства снарядов были инвестированы значительные средства, что позволило создать новые производственные мощности и привлечь новый персонал.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, а также НАТО и правительство Германии, включая предоставление необходимых им боеприпасов", — заявило руководство компании.

Кроме того в компании подчеркнули, что с расширением производственных мощностей концерн также способен удовлетворить прогнозируемый рост спроса на боеприпасы со стороны Бундесвера и вооруженных сил других стран, на вооружении которых состоят танки Leopard.

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Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил отправку в Украину 31 единицы американских танков M1 Abrams. По его словам, эта техника является не наступательной угрозой для РФ, а помощью ВСУ в контрнаступлении с целью освобождения оккупированных территорий.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 25 января отметил, что после того, как танки Abrams и Leopard прибудут в Украину российские войска окажутся в менее выгодном положении. По его словам, после очередной военной помощи Украине у международных партнеров появилась возможность обеспечить продолжительный мир.