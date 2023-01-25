"Четкая координацию военных поставок": теперь у Украины преимущество перед РФ, — Сунак

По словам британского премьера, теперь стало ясно, что Россия отстает, а у международных партнеров появилась возможность обеспечить продолжительный мир в Украине.

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В британском правительстве заявили, что теперь российские войска в менее выгодном положении в войне с Украиной, передает Sky News.

После анонсированных поставок в Украину танков Abrams и Leopard представитель пресс-службы британского премьера Риши Сунака сообщил, что провел переговоры с руководством США, Германии, Франции и Италии.

"Премьер-министр сказал, что теперь стало ясно, что Россия отстает, и у международных партнеров появилась возможность активизировать усилия, чтобы обеспечить продолжительный мир в Украине", — заявил сотрудник пресс-службы Сунака.

Британский премьер призвал союзников усилить поддержку Украины в ближайшее время.

"Все лидеры приветствовали четкую координацию военных поставок и обсудили коллективные международные действия по всем аспектам поддержки Украины", — отметил Сунак, добавив, что главы государств договорились, что будут поддерживать тесный контакт.

Союзники также приветствовали поддержку Украины в гуманитарной и экономической сфере после неизбирательных и варварских атак РФ на гражданскую инфраструктуру.

США подтвердили, что передадут Украине 31 танк M1 Abrams вместе со всем необходимым для эксплуатации этих машин, а также обучат украинских военнослужащих. Этому предшествовало заявление Олафа Шольца о поставках немецких танков Leopard 2.

Напомним, что Европа передаст ВСУ 80 танков Leopard, а США — 30 Abrams. По данным журналистов, у ВСУ будут две модификации танков Leopard — 2A6 и А4. Обучение экипажей ВСУ на территории Германии начнется в обозримом будущем. Танки появятся в Украине к концу марта.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам экс-главкома НАТО Джеймса Ставрида, новое оружие Украины может внести перелом в войну. В свою очередь, генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон объяснил, что сами по себе танки войны не выигрывают, но вместе с тем они помогут добиться эффективности в комплексных операциях на поле боя.