"Чітка координація військових постачань": тепер Україна має перевагу перед РФ, — Сунак

За словами британського прем'єра, тепер стало зрозуміло, що Росія відстає, а у міжнародних партнерів з'явилася можливість забезпечити тривалий мир в Україні.

Related video

У британському уряді заявили, що тепер російські війська у менш вигідному становищі у війні з Україною, передає Sky News.

Після анонсованих постачань в Україну танків Abrams і Leopard представник пресслужби британського прем'єра Ріші Сунака повідомив, що провів переговори з керівництвом США, Німеччини, Франції та Італії.

"Прем'єр-міністр сказав, що тепер стало зрозумілим, що Росія відстає, і у міжнародних партнерів з'явилася можливість активізувати зусилля, щоб забезпечити тривалий мир в Україні", — заявив співробітник пресслужби Сунака.

Британський прем'єр закликав союзників посилити підтримку України найближчим часом.

"Усі лідери схвалили чітку координацію військових постачань та обговорили колективні міжнародні дії щодо всіх аспектів підтримки України", — зазначив Сунак, додавши, що глави держав домовилися, що підтримуватимуть тісний контакт.

Союзники також схвалили підтримку України у гуманітарній та економічній сфері після невиборчих і варварських атак РФ на цивільну інфраструктуру.

США підтвердили, що передадуть Україні 31 танк M1 Abrams разом з усім необхідним для експлуатації цих машин, а також навчать українських військовослужбовців. Цьому передувала заява Олафа Шольца про постачання німецьких танків Leopard 2.

Нагадаємо, що Європа передасть ЗСУ 80 танків Leopard, а США — 30 Abrams. За даними журналістів, ЗСУ матиме дві модифікації танків Leopard — 2A6 і А4. Навчання екіпажів ЗСУ на території Німеччини розпочнеться в найближчому майбутньому. Танки з'являться в Україні до кінця березня.

Раніше Фокус повідомляв, що за оцінками ексголовкома НАТО Джеймса Ставрідіса, нова зброя України може внести перелом у війну. Зі свого боку генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон пояснив, що самі собою танки війни не виграють, але разом із тим вони допоможуть досягти ефективності в комплексних операціях на полі бою.