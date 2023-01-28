Западные танки против ВС РФ: почему российская бронетехника будет крайне уязвимой целью

За счет передовой оптики, западный танк сможет уничтожить российский первым. Также Томас Тейнер утверждает, что машины ВС РФ не смогут пробить в лоб M1 Abrams, а вот M1 Abrams Т-72 или Т-90 сможет.

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В течение нескольких месяцев в Украину прибудут танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2. Бывший итальянский военный и аналитик Томас Тейнер рассказал, почему машины будут большой угрозой для ВС РФ.

Западные современные танки в скором времени "бороздить по украинской степи" для поиска и уничтожения российской бронетехники. Любой из троих танков Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams, как говорит аналитик, лучше российских. Также израильский Merkava IV или корейский K2 Black Panther также более боеспособны, чем Т-72, Т-80 или Т-90.

Тейнер отмечает, что даже если визуально сравнить M1A2 Abrams с Т-72 и Т-80, то видно, что американский танк больше, а еще тяжелее на 15-20 тонн. Этот дополнительный вес связан с усиленной броней. Российские танки не способны пробить лобовую броню западного танка на дистанции в 2 км. Как утверждает аналитик, это связано с тем, что российские боеприпасы имеют меньшую бронепробиваемость, чем защита у танка.

[ + – ] M1 Abrams и Т-72

В то же время западные снаряды с легкостью пробью в лоб любой российский танк. Вдобавок, у них более качественная оптика, а это означает, что экипаж быстрее найдет и уничтожит машину ВС РФ.

[ + – ] Учебный танковый боеприпас для западного танка

Благодаря баллистическому компьютеру с лазерным дальномером, датчиком ветра, наклона, типом боеприпаса, температуры ствола и воздуха, а также вычислению скорости танка, западное орудие никогда не промахивается.

[ + – ] Место командира в танке M1A1 FEP Abrams [ + – ] Место командира в Т-90

Томас Тейнер утверждает, что большим преимуществом также является тепловизоры на западных танках. Ночью российские танкисты даже не увидят их, а западные смогут найти и уничтожить машину на дистанции до 5 км. Убежать Т-72, Т-80 или Т-90 не удастся, так как их скорость заднего хода не превышает и 10 км.

Единственной угрозой для западных танков будут российские противотанковые пехотные расчеты и вертолеты с ПТРК.

Напомним, 26 января в СМИ писали, что Германия готова передать большое количество боеприпасов для танков "Леопард".

В РФ также заявляли, что робот "Маркер" сможет уничтожать западные танки за счет противотанковых ракет.