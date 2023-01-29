Только танков недостаточно: в США назвали условие победы Украины в войне с РФ

Союзники должны не только предоставить танки, бронемашины и современные боеприпасы, но и расширить специальную программу обучения, чтобы украинские военные могли эффективно использовать все новое оборудование

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Для того, чтоб помочь Украине выиграть войну с Россией на поле боя, кроме поставок необходимой техники, США должны еще и обучить бойцов ВСУ работать с ней. Об этом пишет NYT.

По мнению экспертов, которых опросило медиа, Соединенным Штатам и их союзникам придется не только предоставить недавно обещанные танки, бронемашины и современные боеприпасы, но и расширить специальную программу обучения, чтобы украинские военные могли эффективно использовать все новое оборудование.

Скорее всего, это будет курс ускоренной подготовки для украинских военных.

"Мы хотим поставить ВСУ в наилучшее возможное положение, чтобы эта война закончилась на поле боя. Закончится ли она дипломатией или какой-то комбинацией, но нужно, чтоб украинцы заняли на военной карте самые выгодные позиции для своего долгосрочного будущего и для того, чтоб Путин ощутил стратегическую неудачу", — заявила в Сенате в четверг замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Напомним, в течение нескольких месяцев в Украину прибудут танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2. Благодаря баллистическому компьютеру с лазерным дальномером, датчиком ветра, наклона, типом боеприпаса, температуры ствола и воздуха, а также вычислению скорости танка, западное орудие никогда не промахивается.

Фокус также писал, почему Украине так важны танки Леопард-2, Абрамс и Челленджер-2. По мнению военных экспертов, С качественным управлением и применением качественные танки будут доминировать на поле боя.