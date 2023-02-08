"Будет кровавая жатва": Россия призвала Великобританию не поставлять Украине истребители

В российском диппредставительстве предупредили, что передача самолетов приведет к "военно-политическим последствиям" для всего мира. В стране-агрессоре утверждают, что Киев будет использовать авиацию для "авианалетов" на оккупированные Россией территории.

Related video

Посольство России в Лондоне заявило, что поставки британских истребителей украинской стороне якобы приведут к "военно-политическим последствиям" для Европы и всего мира. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство.

В заявлении посольства страны-агрессора говорится, что передача истребителей спровоцирует "кровавую жатву".

"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — сказано в сообщении дипломатического представительства России.

В российском посольстве утверждают, что Украина будет использовать боевые самолеты для "авианалетов на жилые кварталы" оккупированных Россией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом диппредставительство предупредило, что Кремль "найдет, чем ответить" британской стороне на передачу авиации Украине.

МИД Украины заявления российской стороны на момент выхода новости официально не комментировал.

Британские истребители для Украины: что известно

Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию и выступления в британском парламенте 8 февраля попросил Лондон передать Украине истребители.

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон поддержал просьбу украинского лидера о поставке самолетов Eurofighter Typhoon в Украину. Он напомнил, что у Соединенного Королевства более ста таких истребителей. В правительстве, в свою очередь, подчеркнули, что прорабатывают этот вопрос.

Позже на совместной пресс-конференции премьер-министр страны Риши Сунак не исключил поставок истребителей для Украины.