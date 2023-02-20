Ударят по энергетике: РФ готовит новые провокации в Северном море, — Нидерланды

По словам голландских спецслужб, РФ направила разведывательное судно к ветряным турбинам Голландии. РФ собирает информацию, чтобы, как предполагается, взорвать один из объектов инфраструктуры.

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Россия пытается саботировать критически важную инфраструктуру в голландской части Северного моря. В последние месяцы она собирала информацию, которая помогла бы это сделать. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление разведывательного агентства MIVD.

По словам главы агентства Яна Свилленса, российское судно было обнаружено около морской ветряной электростанции в Северном море. Нидерландам пришлось отправить корабли морской пехоты и береговой охраны, чтобы вывести подозрительный корабль из голландских вод.

"В последние месяцы мы видели, как российские субъекты пытались выяснить, как работает энергетическая система в Северном море. Мы видим это впервые", — сказал Свилленс.

Он также отметил, что РФ составляет карту парка ветряных турбин в Северном море, чтобы саботировать их работу.

Также издание пишет, что голландские спецслужбы в новом отчете заявили, что критически важная оффшорная инфраструктура, такая как интернет-кабели, газовые трубы и ветряные электростанции, стала целью российской диверсионной деятельности. Предполагается, что РФ собирается подорвать один из объектов инфраструктуры.

Кроме того, как говорится в отчете, критически важная оффшорная инфраструктура, такая как интернет-кабели, газовые трубы и ветряные электростанции, стала целью российской диверсионной деятельности.

Также сообщается, что Нидерланды собираются выслать неназванное количество российских дипломатов, так как они подозреваются в шпионаже. Кроме того, Амстердам собирается закрыть торговое представительство РФ, а также закрыть консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.

Ранее Фокус писал, что Дания и Нидерланды вышли из "танковой коалиции" для Украины. По информации журналистов, Финляндия также задумалась о выходе из "танковой коалиции" для Украины. В стране хотят отложить вопрос поставок до тех пор, пока не станут частью НАТО.

Еще напомним, что Нидерланды заказывают у США HIMARS с ракетами ATACMS на 670 млн долларов. Штаты уже одобрили продажу высокоточных ракет GMLRS и баллистических ракет ATACMS.

Также сообщалось, что в Нидерландах получили официальный запрос от Украины на истребители F-16. Нидерланды заявили о своей полной готовности передать Киеву боевые самолеты, но реализовать план будет сложно. Сначала свое разрешение должны дать в США.