Навчання українських бійців: у Литві анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Цьогоріч в Литві можуть навчити 1600 українських військовослужбовців. Зокрема, Вільнюс спільно з країнами ЄС планує створити курс підготовки саперів.

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Уряд Литви готує новий пакет воєнної допомоги Україні. Як повідомила 6 березня пресслужба Міністерства оборони Литви, більшість військової допомоги — підготовка українських військовослужбовців литовськими інструкторами.

Новий пакет допомоги був анонсований під час зустрічі між міністром національної оборони країни Арвідасом Анушаускасом із першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком.

Український воєначальник приїхав до Литви, щоб поділитися досвідом, здобутим під час інтеграції воєнізованих структур до Збройних Сил України. Після зустрічі литовський міністр зазначив, що бойові дії в Україні допомагають винести уроки, що сприяють розвитку військових можливостей.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію щодо підтримки України всіма можливими способами та готуємо новий пакет допомоги Україні", — заявив Анушаускас.

Зазначалося, що у 2023 році у Литві планується навчити 1600 українських військовослужбовців, які пройдуть підготовку як на національному рівні, так і в рамках навчальної місії Євросоюзу та міжнародних ініціатив, таких як Interflex. Крім того, у планах Вільнюса розробити спільний з країнами Північної Європи курс навчання саперів, де українців навчатимуть розмінуванню.

Міністр також наголосив, що Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Серед іншого, буде розглянуто найважливіше питання щодо перспектив членства України в Альянсі.

Раніше повідомлялося, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 млн. доларів. За інформацією СNN, туди увійдуть боєприпаси до систем HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, а також тестове, діагностичне та інше обладнання для ремонту.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявив, що наші збройні сили потребують артилерійських систем і боєприпасів до них, а також бойової авіації. Голова держави зазначив, що у наданні допомоги можуть посприяти Литва та Латвія.