Обучение украинских бойцов: в Литве анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В текущем году в Литве могут обучить 1600 украинских военнослужащих. В частности, Вильнюс совместно со странами ЕС планирует создать курс по подготовке саперов.

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Правительство Литвы готовит новый пакет военной помощи Украине. Как сообщила 6 марта пресс-служба Министерства обороны Литвы, большая часть военной помощи — подготовка украинских военнослужащих литовскими инструкторами.

Новый пакет помощи был анонсирован в ходе встречи между министром национальной обороны страны Арвидасом Анушаускасом с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком.

Украинский военачальник приехал в Литву, чтобы поделиться опытом, полученным при интеграции военизированных структур в Вооруженные силы Украины. После встречи литовский министр отметил, что боевые действия в Украине помогают извлечь уроки, способствующие развитию военных возможностей.

"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем твердую позицию по поддержке Украины всеми возможными способами и готовим новый пакет помощи Украине", — заявил Анушаускас.

Отмечалось, что в 2023 году в Литве планируется обучить 1600 украинских военнослужащих, которые пройдут подготовку как на национальном уровне, так и в рамках учебной миссии Евросоюза и международных инициатив, таких, например, как Interflex. Кроме того, в планах Вильнюса разработать совместный со странами Северной Европы курс по обучению саперов, где украинцев будут обучать разминированию.

Министр также подчеркнул, что Литва активно готовится к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. В числе прочего, будет рассмотрен важнейший вопрос о перспективах членства Украины в Альянсе.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов. Согласно информации СNN, туда войдут боеприпасы к системам HIMARS, артиллерийские снаряды различных калибров, а также тестовое, диагностическое и другое оборудование для ремонта.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта заявил, что наши вооруженные силы нуждаются в артиллерийских системах и боеприпасах к ним, а также в боевой авиации. Глава государства отметил, что в оказании помощи могут посодействовать Литва и Латвия.