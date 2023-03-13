"Это было напряженно": первая группа военных из Украины закончила обучение на Leopard 2A4 (фото)

По словам испанского военного инструктора, на полигоне в Сарагосе немецкими танками научились пользоваться 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков.

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Первые 10 украинских экипажей танков Leopard 2 A4 завершили обучение в Сарагосе. Об этом заявило Министерство обороны Испании в Twitter.

Сообщается, что в течение 4 недель украинские военные получали технико-тактические инструкции по формированию оперативных подразделений и выполнению задач по техническому обслуживанию Leopard 2 A4.

Украинские военные учатся в Испании Фото: Минобороны Испании

Как рассказал журналистам Reuters испанский военный инструктор капитан Контрерас, который отказался называть свое имя полностью, в общей сложности 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков прошли обучение в Сарагосе.

"Это было напряженно", — сказал он.

Украинские военные учатся в Испании Фото: Минобороны Испании

По словам Контрераса, украинские военные вернуться домой с очень хорошим знанием о том, как управляться с немецкими танками Leopard 2 A4.

"Хотя танки были разными, было много систем, которые совпадали, и это значительно облегчило задачу", — сказал он.

Также Контрерас похвалил украинцев за отличную мотивацию и желание учиться. Журналисты отметили, что у одного из обучаемых украинских солдат была нашивка на рукаве с лозунгом "Свобода или смерть".

Украинские военные учатся в Испании Фото: Минобороны Испании

Напомним, что ранее СМИ показали, как танкистов ВСУ обучают на Leopard 2 в Испании. Представители Киева сообщили о планах провести контрнаступление этой весной, когда просохнет размокшая земля и прибудут сотни западных бронетранспортеров и боевых танков, включая Challenger и Leopard.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ впервые произвели боевые стрельбы из Leopard 2. По словам немецкого бригадного генерала Бьорна Шульца, обучение в ФРГ позволило украинским солдатам вести перестрелки с использованием современных систем вооружения.