Завершают обучение: бойцы ВСУ впервые произвели боевые стрельбы из танков Leopard 2

По словам немецкого бригадного генерала Бьорна Шульца, обучение в ФРГ позволило украинским солдатам вести перестрелки с использованием современных систем вооружения.

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Бойцы Вооруженных сил Украины завершают обучение на немецких боевых танках Leopard в Германии. Об этом сообщает телеканал 2DF.

Тренировки украинских солдат продлились несколько недель. 13 марта они впервые произвели боевые стрельбы из новой техники на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии.

По словам командира школы танковых войск в Мюнстере, бригадного генерала Бьорна Шульца, обучение позволило украинским солдатам вести перестрелки с использованием современных систем вооружения.

Что известно о танках Leopard 2?

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк третьего поколения, который был разработан компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах. Машина поступила на вооружение в 1979 году на смену предыдущему поколению Leopard 1.

Напомним, 7 марта издание Spiegel сообщало, что в Германии сложилась критическая ситуация с готовностью танков Leopard 2 для сил НАТО. Для них нужно зарезервировать 30 Leopard 2A7, однако сейчас в боеготовности находится не больше 20 машин, что подрывает доверие союзников.

5 марта СМИ писали, что между ФРГ и Польшей случился разлад, который может подорвать совместные усилия по снабжению украинских войск странами Запада. По информации журналистов, ссоры Берлина и Варшавы относительно ракет, танков и запчастей вышли на новый уровень.