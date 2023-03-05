Раскол между Германией и Польшей рискует подорвать западное снабжение ВСУ, — Bloomberg

По информации издания, ссоры между Варшавой и Берлином по поводу ракет, танков и запчастей для них вышли на новый уровень при том, что президент Украины Владимир Зеленский призывает западных сторонников поторопиться с поставками вооружений до начала весеннего наступления России.

Related video

Разлад между Польшей и Германией рискует подорвать совместные усилия по снабжению украинских войск странами Запада. Об этом в воскресенье, 5 марта, пишет американское издание Bloomberg.

Так, польские власти в последнее время обвиняют Германию в задержке с отправкой боевых танков на фронт, что вызвало угрозу отправки поляками тяжелой техники производства без согласования с Берлином.

После того как канцлер Олаф Шольц дал зеленый свет на отправку тяжелый танков Leopard в Украину, поляки заявили, что старые модели Leopard, которые они обязались отправить, будут малопригодны без запасных частей из Германии.

"Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части", — цитирует издание президента Польши Анджея Дуду.

По словам чиновника, который дал интервью изданию на условиях анонимности, правительство часто считает, что Германия больше сосредоточена на конкуренции с Польшей за международную известность, чем на реальном предоставлении Киеву того, в чем он нуждается.

На замечания министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что энергетическая политика Германии направляет миллиарды в Москву, посол Германии резко ответил в Twitter.

"Знает ли министр, сколько миллиардов злотых Польша переводила в Москву каждый год в обмен на российские энергоносители?", — написал посол Томас Баггер в соцсетях.

[ + – ] Правительство Шольца уверено, что напряженность спадет после окончания предвыборной кампании в Польше Фото: Скриншот

Помощник Дуды по внешней политике Марчин Пшидач сказал, что у него был "долгий разговор" с послом, для того, чтобы выразить протест против комментариев.

По словам чиновника, знакомого с ходом мыслей канцлера и говорившего на условиях анонимности, немецкие чиновники не считают обострение тона политическим театром в преддверии выборов, а правительство Шольца уверено, что напряженность спадет после окончания предвыборной кампании в Польше.

Напомним, 28 февраля агентство Reuters сообщало, что в феврале-марте 2023 года Польша намерена практически полностью отказаться от импорта российской нефти. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в начале 2023 года импорт из России уже снизился до 10%.

Ранее, 24 февраля, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые немецкие танки Leopard 2 уже доставили в Украину.

В тот же день Блащак заявил, что Польша передаст Украине еще 60 танков PT-91 Twardy — модернизированную версию Т-72.