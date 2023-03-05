Розкол між Німеччиною та Польщею ризикує підірвати західне постачання ЗСУ, — Bloomberg

За інформацією видання, сварки між Варшавою та Берліном щодо ракет, танків та запчастин для них вийшли на новий рівень, при тому, що президент України Володимир Зеленський закликає західних прихильників поквапитися з постачанням озброєнь до початку весняного наступу Росії.

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Розлад між Польщею та Німеччиною ризикує підірвати спільні зусилля щодо постачання українських військ країнами Заходу. Про це у неділю, 5 березня, пише американське видання Bloomberg.

Так, польська влада останнім часом звинувачує Німеччину у затримці з відправкою бойових танків на фронт, що викликало загрозу відправлення поляками важкої техніки виробництва без узгодження з Берліном.

Після того як канцлер Олаф Шольц дав зелене світло на відправку важких танків Leopard в Україну, поляки заявили, що старі моделі Leopard, які вони зобов'язалися відправити, будуть малопридатними без запасних частин з Німеччини.

"Основна відповідальність лежить на Федеративній Республіці Німеччина, головному виробнику цих танків. Ми так довго закликали німецьку сторону приєднатися до танкової коаліції та постачати не лише танки, а й запасні частини", — цитує видання президента Польщі Анджея Дуду.

За словами чиновника, який дав інтерв'ю виданню на умовах анонімності, уряд часто вважає, що Німеччина більше зосереджена на конкуренції з Польщею за міжнародну популярність, ніж на реальному наданні Києву того, чого він потребує.

На зауваження міністра оборони Польщі Маріуша Блащака про те, що енергетична політика Німеччини спрямовує мільярди до Москви, посол Німеччини різко відповів у Twitter.

"Чи знає міністр, скільки мільярдів злотих Польща переводила до Москви щороку в обмін на російські енергоносії?" — написав посол Томас Баггер у соцмережах.

[ + – ] Уряд Шольца впевнений, що напруженість спаде після закінчення передвиборчої кампанії у Польщі Фото: Скриншот

Помічник Дуди із зовнішньої політики Марчин Пшидач сказав, що він мав "довгу розмову" з послом, для того, щоб висловити протест проти коментарів.

За словами чиновника, знайомого з ходом думок канцлера, який говорив на умовах анонімності, німецькі чиновники не вважають загострення тону політичним театром напередодні виборів, а уряд Шольца впевнений, що напруженість спаде після закінчення передвиборчої кампанії в Польщі.

Нагадаємо, 28 лютого агентство Reuters повідомляло, що у лютому-березні 2023 року Польща має намір практично повністю відмовитися від імпорту російської нафти. За словами прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, на початку 2023 року імпорт із Росії вже знизився до 10%.

Раніше, 24 лютого, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші німецькі танки Leopard 2 вже доставили в Україну.

Того ж дня Блащак заявив, що Польща передасть Україні ще 60 танків PT-91 Twardy — модернізовану версію Т-72.