Завершують навчання: бійці ЗСУ вперше здійснили бойові стрілянини з танків Leopard 2

За словами німецького бригадного генерала Бйорна Шульца, навчання у ФРН дозволило українським солдатам вести перестрілки із використанням сучасних систем озброєння.

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Бійці Збройних сил України завершують навчання на німецьких бойових танках Leopard у Німеччині. Про це повідомляє телеканал 2DF.

Тренування українських солдатів тривали кілька тижнів. 13 березня вони вперше здійснили бойові стрільби з нової техніки на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.

За словами командира школи танкових військ у Мюнстері, бригадного генерала Бйорна Шульца, навчання дозволило українським солдатам вести перестрілки з використанням сучасних систем озброєння.

Що відомо про танки Leopard 2

Leopard 2 — німецький основний бойовий танк третього покоління, розроблений компанією Krauss-Maffei в 1970-х роках. Машина надійшла на озброєння у 1979 році на зміну попередньому поколінню Leopard 1.

Нагадаємо, 7 березня видання Spiegel повідомляло, що в Німеччині склалася критична ситуація з готовністю танків Leopard 2 для сил НАТО. Для них потрібно зарезервувати 30 Leopard 2A7, проте зараз у боєздатності знаходиться не більше 20 машин, що підриває довіру союзників.

5 березня ЗМІ писали, що між ФРН та Польщею стався розлад, який може підірвати спільні зусилля щодо постачання українських військ країнами Заходу. За інформацією журналістів, сварки Берліна та Варшави щодо ракет, танків та запчастин вийшли на новий рівень.